SONDEO-Analistas elevan sus previsiones para el oro por la incertidumbre global

Mercado espera promedio de 4.746,50 dólares por onza de oro en 2026

La plata promediaría 79,50 dólares por onza en 2026

Por Ishaan Arora y Ashitha Shivaprasad

4 ⁠feb (Reuters) - El oro está en camino ⁠a alcanzar otro récord en 2026, según una encuesta de Reuters, porque la incertidumbre geopolítica y las sólidas compras de los bancos centrales llevaron a los analistas a elevar sus previsiones.

Una encuesta a ⁠30 analistas ‌y operadores ​durante las últimas tres semanas arrojó una previsión promedio para el oro de 4.746,50 dólares por onza troy para ​2026, la previsión anual más alta en las encuestas de Reuters desde 2012, en comparación con los 4.275 ‌dólares estimados en octubre.

La reciente subida del oro ha llevado ‌a los analistas a revisar al alza sus ​previsiones en múltiples ocasiones. Hace un año, una encuesta similar arrojó una previsión media de solo 2.700 dólares para 2026.

"Estamos entrando en un periodo en el que la legitimidad y la resistencia de las instituciones y los sistemas que han sustentado la estabilidad económica y geopolítica mundial durante décadas se están poniendo a prueba de formas no vistas en una generación", dijo David Russell, director ejecutivo de la empresa de comercio y corretaje de metales preciosos GoldCore.

FACTORES ALCISTAS SIGUEN INTACTOS

El precio del oro repuntó hasta cerca de los 5.100 ⁠dólares el miércoles, un día después de su mejor jornada en más de 17 años y recuperarse de la peor caída en dos días ​desde 1983.

El alza del oro lo llevó a máximos históricos de casi 5.600 dólares el 29 de enero, antes de que los precios se desplomaran a 4.403 dólares la onza el lunes, por una toma de ganancias provocada por el nombramiento de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal.

Los analistas creen que los factores que impulsan el oro, como los riesgos geopolíticos, las fuertes compras de los bancos centrales, las preocupaciones sobre la independencia de la Fed, el ⁠aumento de la deuda estadounidense, la incertidumbre comercial y la desdolarización, seguirán respaldando el activo de refugio en 2026.

"Los factores temáticos ​que impulsan el oro siguen siendo positivos y creemos que los motivos de los inversores para asignar fondos al oro (y otros metales preciosos) no cambiarán", dijeron analistas de Deutsche Bank.

Los analistas esperan que los bancos centrales sigan aumentando sus reservas de oro a medida que diversifican ‍y reducen su dependencia del dólar, aunque es probable que la demanda de joyería se contraiga aún más en las principales regiones asiáticas debido a los altos precios.

Las previsiones sobre el precio de la plata también se revisaron al alza, y los analistas esperan ahora que el metal alcance un promedio de 79,50 dólares por onza en 2026, frente a los 50 dólares previstos para 2026 en la ​encuesta de octubre.

La plata, que es tanto un activo refugio como un metal industrial, subió un 147% en 2025, lo que supone un récord, y prolongó su racha alcista hasta alcanzar un máximo histórico de 121,64 dólares el 29 de enero, antes de caer a 89,70 dólares.

(Reporte de ‍Ishaan Arora, Ashitha Shivaprasad y Swati Verma en Bangalore. Edición en español de Javier López de Lérida.)