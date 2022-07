Sondeo AP: Buzones electorales sin incidentes relevantes

ATLANTA (AP) — El extenso uso de buzones electorales para depositar los votos las elecciones de 2020 no generó ningún problema generalizado, según una encuesta que realizó The Associated Press a funcionarios electorales estatales en todo Estados Unidos, la cual no reveló casos de fraude, vandalismo o robo que pudieran haber afectado los resultados de la votación presidencial.

Los hallazgos en estados controlados tanto por republicanos como por demócratas contradicen las afirmaciones del expresidente Donald Trump y sus aliados, quienes criticaron intensamente el uso de los buzones electorales y afirmaron falsamente que eran objeto de fraude.

Muchos funcionarios electorales consideran que los buzones son seguros y han sido utilizados en diversos grados por estados de todo el espectro político. Sin embargo, persisten las teorías de conspiración y los esfuerzos de los republicanos para eliminarlos o restringirlos desde las elecciones de 2020. Este mes, la mayoría conservadora de la Corte Suprema de Wisconsin dictaminó que los buzones no están permitidos por la ley estatal y ya no pueden usarse ampliamente.

En respuesta a la legislación y las teorías de conspiración en torno a los buzones, la AP envió una encuesta en mayo a la principal oficina electoral de cada estado en busca de información sobre si los buzones estaban vinculados a votos fraudulentos o boletas robadas, o si los buzones o las boletas resultaron dañados.

Todos menos cinco estados respondieron a las preguntas.

Ninguna de las oficinas electorales en los estados que permitieron el uso de buzones en 2020 reportó casos donde éstos estuvieran vinculados con algún fraude electoral o boletas robadas. Asimismo, ninguno reportó incidentes con urnas o papeletas dañadas al grado de afectar los resultados electorales.

Varios estados — incluidos Alabama, Arkansas, Indiana, Mississippi, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee y Texas — dijeron que no permiten el empleo de buzones. Algunos no los permitían antes de las elecciones de 2020, cuando la pandemia de coronavirus provocó un uso más amplio del voto por correo postal.

Los buzones electorales han sido un pilar en los estados con una amplia votación por correo durante años y no han generado ninguna alarma. Se utilizaron más en 2020 debido al COVID-19 y las preocupaciones de votar en persona. Las cajas también brindaron a los votantes un método directo para enviar sus boletas, en lugar de mandarlas a través del Servicio Postal y preocuparse por retrasos en la entrega.

Meses antes de las elecciones presidenciales de 2020, Trump y sus aliados afirmaban sin pruebas que los buzones abrían la puerta al fraude electoral.

___

Izaguirre informó desde Tallahassee, Florida; Scott Bauer en Madison, Wisconsin; Harm Venhuizen en Milwaukee; y Jonathan J. Cooper en Phoenix.