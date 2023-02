Sondeo AP: Influencia de China preocupa a la mayoría en EEUU

WASHINGTON (AP) — Sólo el 40% de los adultos estadounidenses aprueba la manera en que el presidente Joe Biden está manejando las relaciones con China, según muestra una nueva encuesta, con una mayoría preocupada por la influencia de Beijing al tiempo que la Casa Blanca detecta que su agenda está cada vez más determinada por las rivalidades globales.

Aproximadamente seis de cada 10 personas se dicen muy preocupadas por China, la segunda economía más grande del mundo, después de Estados Unidos, según la encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Biden considera que su agenda nacional sobre infraestructura y desarrollo de chips informáticos forma parte de una competencia más amplia con China y argumenta que el futuro está en juego.

Las tensiones con China aumentan luego que funcionarios gubernamentales descubrieron y derribaron un globo espía chino hace dos semanas. El gobierno de Biden mantuvo los aranceles sobre las importaciones de China y restringió la venta de chips de computadora avanzados al país, lo que enfureció a funcionarios chinos que quieren impulsar un crecimiento económico más rápido.

Hay preocupaciones adicionales sobre si China proporcionará algún tipo de apoyo militar a Rusia para la guerra en Ucrania. A medida que la guerra se acerca a su marca de un año, la encuesta muestra que ha disminuido la preocupación seria sobre la amenaza que Rusia representa para Estados Unidos. La preocupación por China ahora supera a la de Rusia; el año pasado, porcentajes casi iguales habían nombrado a los dos países como una amenaza.

Biden ha tratado de enmarcar las relaciones con China como una competencia limitada en lugar de un choque geopolítico más grande.

La aprobación de la política exterior de Biden está más o menos acorde con las opiniones de su presidencia en general, una posible señal de que su agenda no es vista a través de sus componentes individuales sino de percepciones más amplias del presidente mismo.

La encuesta reveló que 45% de los adultos estadounidenses dice que aprueba el desempeño de Biden en general y 54% lo desaprueba. Eso es similar a las opiniones de Biden en los últimos meses. A finales de enero, el 41% elogió al presidente y el 43% lo hizo en diciembre.

La preocupación por la influencia global de China como una amenaza para Estados Unidos es similar a la del año pasado, pero ha crecido constantemente en los últimos años desde el 54% justo después de que Biden asumió el cargo y el 48% en enero de 2020.

Menos adultos se sienten tan cautelosos sobre Rusia como lo hicieron justo después que su ejército invadiera Ucrania el año pasado. Ahora, 53% dice que está seriamente preocupado por Rusia, frente al 64% de marzo de 2022.

___

La encuesta realizada de 16 a 20 de febrero abarcó 1.247 adultos con una muestra tomada del panel probabilístico AmeriSpeak de NORC, el cual es diseñado para ser representativo de la población estadounidense. El margen de error de muestreo para todos los encuestados es de más/menos 3,7 puntos porcentuales.

AP