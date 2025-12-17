SONDEO-Balanza comercial de Argentina habría registrado superávit de US$869 millones en noviembre

Por Hernán Nessi

BUENOS AIRES, 17 dic (Reuters) - El Intercambio Comercial Argentino (ICA) habría arrojado un saldo positivo de US$869 millones en noviembre, apoyado por una disminución en el nivel de importaciones, según la mediana de un sondeo de Reuters.

Las estimaciones entre 15 analistas locales y extranjeros reflejaron un superávit promedio de US$843 millones para el ICA del undécimo mes del 2025.

El saldo comercial podría ubicarse "casi 200 millones de dólares (por) encima del de octubre, explicado por una disminución en las importaciones (retrocediendo a valores de inicio de año) más pronunciada que la de las exportaciones", expresó Juan Manuel Ianni, analista macro de la consultora Abeceb.

Argentina, tercera economía de América Latina, anotó un superávit comercial de US$800 millones en octubre, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

"Se afianza el sector energético como el cambio estructural central en la generación de divisas. El saldo favorable actual y los proyectos exportadores en desarrollo son uno de los pilares de la normalización macro presente y a futuro", afirmó Pablo Besmedrisnik, economista y director de VDC Consultora.

El presidente argentino liberal, Javier Milei, ha realizado un fuerte ajuste en las cuentas públicas desde su asunción en diciembre de 2023 y busca atraer inversiones para impulsar el crecimiento, principalmente en rubros como el de minería y energía.

Por su parte, el actual canciller argentino y exsecretario de Finanzas, Pablo Quirno, sostuvo públicamente que la nación sudamericana podría alcanzar exportaciones por US$100.000 millones anuales próximamente, contra los casi US$80.000 millones contabilizados en 2024 y los US$71.500 millones registrados hasta octubre de 2025.

Las proyecciones del ICA de noviembre entre los analistas consultados por Reuters oscilaron entre un superávit mínimo y máximo de US$508 millones y US$1.200 millones, respectivamente.

Las fuentes prevén que el ICA podría finalizar 2025 con un superávit de entre unos US$8.000 y US$9.000 millones, y que en 2026 el resultado sería menor.

"Estimamos que el año termine con un saldo superavitario de aproximadamente US$9.000 millones. Este saldo sería menor en el 2026 con un superávit estimado de US$6.300 millones", dijo a Reuters un fuente de mercado.

El Indec dará a conocer el resultado del ICA de noviembre el jueves por la tarde (1900 GMT). (Reporte de Hernán Nessi; Editado por Jorge Otaola)