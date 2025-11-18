SONDEO - Balanza comercial de Argentina registra superávit en octubre, acumula 23 meses positivos

BUENOS AIRES, 18 nov (Reuters) - El Intercambio Comercial Argentino (ICA) arrojaría en octubre un superávit de 728 millones de dólares, según la mediana de un sondeo de Reuters, y mantendría su resultado positivo mensual desde diciembre de 2023.

Sin embargo, acumularía su segundo mes consecutivo de retroceso luego de alcanzar un nivel máximo del año en agosto último, de acuerdo al relevamiento.

El ICA, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), anotó en el octavo mes del año un resultado positivo de 1.440 millones de dólares, mientras que en septiembre registró un superávit de 921 millones de dólares.

Por otra parte, pese a la retracción mensual del ICA, el Gobierno del mandatario liberal Javier Milei mantendría desde su asunción a fines de 2023 todos saldos con pulgar hacia arriba.

Las proyecciones entre 14 analistas locales y extranjeros reflejaron un superávit promedio de 694 millones de dólares para el ICA del décimo mes del año.

Para octubre "se espera una reducción del superávit respecto al mes pasado apoyada en una caída tanto de exportaciones como importaciones, pero con mayor impacto en las primeras", dijo a Reuters la consultora Management & Fit (M&F).

La reducción en las exportaciones se explicaría "teniendo en cuenta el efecto de la eliminación temporal de las retenciones que derivó en un adelanto de liquidación. Y por el lado de las importaciones, si bien se estima que disminuyan, el efecto sería menor dado que siguen desenvolviéndose en un contexto favorable entre desregulaciones y política cambiaria", añadió M&F.

Las estimaciones entre los analistas consultados oscilaron entre un déficit máximo de 171 millones de dólares y un superávit tope de 1.200 millones de dólares.

"El saldo de la balanza comercial se estaría desacelerando (...) Esto ocurre debido a que las exportaciones están avanzando a una velocidad menor que las importaciones", expresó Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso.

Agregó también que se prevé "una recuperación en los saldos de la balanza comercial para los próximos meses".

El Indec, según su calendario de publicaciones, dará a conocer el resultado del ICA de octubre el miércoles por la tarde (1900 GMT). (Reporte de Hernán Nessi; Editado por Jorge Otaola)