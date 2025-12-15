SONDEO-Banco Central de Colombia dejaría estable su tasa en última reunión del año, pero se avecinan alzas

*

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 15 dic (Reuters) - El Banco Central de Colombia mantendría sin cambios su tasa de interés en la última reunión del año, por la incertidumbre sobre algunos factores coyunturales claves para determinar el rumbo de la inflación, reveló el lunes un sondeo de Reuters, en el que no obstante una minoría proyectó que el organismo comenzaría a incrementar el costo referencial del dinero debido a las expectativas de que los precios al consumidor se tarden más en retornar a la meta.

En la consulta, 23 de los 26 analistas dijeron que la autoridad monetaria dejaría su tipo de interés de referencia en el actual 9,25% en el encuentro del 19 de diciembre, nivel en el que se encuentra desde abril, cuando decretó su último recorte.

Por su parte, los tres analistas restantes opinaron que el banco emisor incrementará la tasa en 25 puntos base a un 9,50%, en lo que sería su primer alza desde abril del 2023.

Para la mayoría de analistas, el Banco Central colombiano dejaría estable la tasa de interés a la espera de que el Gobierno anuncie antes de finalizar el año el porcentaje de incremento del salario mínimo que regirá durante el 2026.

Algunos funcionarios oficiales han mencionado que el presidente Gustavo Petro se inclinaría por decretar un incremento porcentual de dos dígitos, muy superior a la variación acumulada de la inflación de este año, la cual se espera que cierre alrededor del 5,2%, por encima de la meta puntual de 3%, lo que en opinión de los expertos generaría presiones que llevarían a que el indicador incumpla el objetivo nuevamente en el 2026.

"La decisión de la junta del banco (central) estaría sustentada en la persistencia de la inflación, el aumento de las expectativas inflacionarias, la preocupación por la situación de las finanzas públicas del país y el dinamismo de la actividad económica", explicó Natalia Ossa, analista del Banco Agrario.

Los analistas dijeron que en cualquier caso la decisión sería dividida entre los siete miembros del directorio del Banco Central, debido a que algunos funcionarios, como el ministro de Hacienda, Germán Ávila, continuarían pidiendo disminuir la tasa de interés.

En tanto, las expectativas de tasa de interés de referencia para el cierre del 2026 aumentaron a un 9,50%, en comparación con el 8,25% que arrojó el sondeo anterior; mientras que el mercado proyecta que finalizará el 2027 en un 8,25%.

(Reporte de Nelson Bocanegra)