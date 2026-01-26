SONDEO-Banco Central de Colombia subiría su tasa de interés en enero por primera vez en casi 3 años

*

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 26 ene (Reuters) - El Banco Central de Colombia subiría su tasa de interés de referencia esta semana por primera vez desde abril de 2023, debido a las rampantes presiones inflacionarias derivadas de un reciente incremento de salarios y la incertidumbre fiscal sobre el país, reveló el lunes un sondeo de Reuters.

En la consulta, 15 de los 26 analistas pronosticaron un incremento de la tasa de 50 puntos base a 9,75% el viernes 30 de enero; cuatro dijeron que el alza sería de 75 puntos base a 10%; otros cuatro señalaron que la subiría 25 puntos base a 9,50% y un agente proyectó un aumento de 100 puntos base a 10,25%.

Los dos analistas restantes consideraron que el Banco Central dejará el tipo de interés en el actual nivel de 9,25%.

Los agentes dijeron que en cualquier caso la decisión será dividida al interior del directorio de siete miembros del organismo.

El alza de la tasa se daría luego de que el presidente Gustavo Petro incrementó en un 22,7% el salario mínimo de este año, mucho más que la inflación reportada en 2025, de 5,10% -que tradicionalmente se utiliza como referencia para los sueldos-, que, si bien fue la más baja del último lustro, incumplió por quinto año consecutivo la meta de 3% fijada por el banco emisor.

"El aumento del salario mínimo generará presiones adicionales al alza sobre la inflación en 2026, que antes no estaban contempladas", indicó la unidad colombiana del banco BBVA. "Esto, sumado a las presiones que ya venían, como la situación fiscal y el consumo fuerte, conlleva a que la Junta suba la tasa de interés de política monetaria".

En un sondeo de Reuters tras el incremento salarial las expectativas de inflación para 2026 se dispararon a 6,10% desde el 4,50% que marcó una consulta previa, al tiempo que para cierre del 2027 repuntaron a 5%, desde 3,81%.

Debido a ello, las expectativas de tasa de interés de referencia para el cierre de este año repuntaron a un 11,25%, en comparación con el 9,50% que arrojó el sondeo anterior; mientras que para el cierre del 2027 subieron a un 9,75%, desde un 8,25% esperado en la consulta previa.

(Reporte de Nelson Bocanegra)