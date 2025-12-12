SONDEO-Banco Central de México recortará tasas el 18 de diciembre; economistas divididos sobre pausa a principios de 2026

Por Gabriel Burin

BUENOS AIRES, 12 dic (Reuters) - El Banco Central de México reducirá su tasa de interés clave al 7% en la reunión del 18 de diciembre, según una encuesta de Reuters a economistas, quienes están divididos sobre si las autoridades monetarias implementarán otro recorte a principios del próximo año.

Se trataría del decimotercer recorte desde febrero de 2024, después de que el costo de referencia de los préstamos alcanzara un récord del 11,25%. Sin embargo, poco más de la mitad de los analistas con miras al próximo año esperan uno o dos recortes más para fines de marzo, mientras que el resto prevé una pausa en el largo ciclo de flexibilización el próximo trimestre. Se espera que el comunicado de política monetaria de la próxima semana refuerce un tono cauteloso, ya que las preocupaciones sobre las débiles condiciones económicas se ven contrarrestadas por mayores riesgos de inflación en medio de unas perspectivas comerciales aún inciertas. Esto situaría al Banco Central, conocido como Banxico, en una trayectoria similar a la de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que recortó las tasas de interés esta semana, pero señaló que la vara está alta para una mayor flexibilización a corto plazo.

La junta de cinco miembros de Banxico tiene previsto recortar la tasa de referencia en un cuarto de punto porcentual, del 7,25% al 7,00%, en la reunión del 18 de diciembre, según los 29 economistas encuestados del 8 al 11 de diciembre. "A pesar de las persistentes presiones inflacionarias, seguimos esperando un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de Banxico del 18 de diciembre. Sin embargo, estas presiones, los impuestos sanitarios de enero y la posible transferencia arancelaria aumentan la probabilidad de una pausa en febrero", señalaron analistas de Morgan Stanley. En noviembre, Banxico recortó su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en 2025 a casi cero y mantuvo sin cambios una estimación de una expansión lenta del 1,1% para el próximo año.

También reiteró la predicción de que la inflación alcanzaría la meta del 3% para el segundo semestre del próximo año, pero elevó ligeramente las previsiones de aumento de los precios al consumidor para algunos períodos futuros. En noviembre, la tasa de inflación anual se aceleró más de lo previsto, alcanzando el 3,80%, de cara a la advertencia de una integrante de la junta de gobierno de Banxico sobre riesgos adicionales para el próximo año.

Otro responsable de la política monetaria, Jonathan Heath, ha sido más contundente, afirmando que las previsiones de Banxico enfrentaban una "crisis de credibilidad" dada la improbabilidad de alcanzar la meta de inflación del 3% en tan solo unos meses.

De un total de 21 participantes que presentaron previsiones trimestrales, 10 consideraron que la tasa de Banxico se mantendría estable en 7,00% al final del período enero-marzo, mientras que siete la situaron en 6,50% y cuatro en 6,75%, lo que arroja una mediana del 6,75%.

Esto contrastó con la encuesta de noviembre, cuando menos economistas (siete de 19) pronosticaron que la autoridad monetaria mantendría o subiría las tasas en el primer trimestre desde el 7,00% en diciembre de 2025, con una estimación de consenso del 6,75%.

En la última encuesta, de 21 economistas que respondieron una pregunta adicional sobre la próxima medida de Banxico tras la decisión de este mes, nueve pronosticaron un recorte en febrero, dos en marzo y los otros 10 en diferentes meses de 2026. "Para 2026 esperamos una pausa en Banxico en el primer trimestre para analizar las presiones de precios provenientes de la imposición de aranceles e impuestos", dijo Iván Arias, economista de Banamex. "Y que retomen con un par de recortes en mayo y junio para llegar a una tasa terminal de 6,50%", agregó. (Sondeo de Gabriel Burin en Buenos Aires; Editado por Ross Finley y Diego Oré)