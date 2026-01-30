SONDEO-Banco de México dejaría tasa clave en un 7% próxima semana, interrumpiendo ciclo de recortes

(reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/cb-polls?RIC=MXCBIR%3DECI datos de sondeo)

CIUDAD DE MÉXICO, 30 ene (Reuters) - El banco central de México interrumpiría su ciclo de recortes a la tasa clave de interés, manteniéndola en un 7% en su decisión de la próxima semana, en medio de un repunte de la inflación y una aceleración de la economía, mostró un sondeo de Reuters.

En su última reunión de diciembre, Banco de México dejó ver un tono más cauteloso sobre el ritmo de rebajas hacia adelante, después de haber reducido la tasa en un total de 425 puntos básicos desde inicios de 2024, citando preocupaciones sobre el posible impacto de los cambios en las políticas comerciales a nivel global.

El subgobernador Jonathan Heath, quien se ha opuesto a los últimos recortes, afirmó en una entrevista reciente que la Junta de Gobierno podría inclinarse por mantener la tasa sin cambios en febrero. Su colega Gabriel Cuadra opinó en un podcast la semana pasada que el enfoque debería ser "esperar y ver".

Los últimos datos muestran que el índice general de precios al consumidor aceleró en la primera quincena de enero, aunque menos de lo esperado, mientras que la inflación subyacente también repuntó, manteniéndose por encima del rango objetivo.

El Producto Interno Bruto, en tanto, se recuperó en el último trimestre de 2025 por encima de lo previsto. Aun así, en todo el año la segunda mayor economía de América Latina registró su peor desempeño desde la pandemia.

La decisión esta semana de la Reserva Federal de Estados Unidos de conservar sin cambios los tipos de interés después de tres rebajas seguidas, es vista como otro factor que apoyaría la pausa monetaria de Banco de México, prevista por la totalidad de los 28 participantes en la encuesta.

Hacia adelante, el consenso anticipa que la entidad retomaría su ciclo de suavización monetaria para cerrar el cuarto trimestre del año en un 6.5%, según la mediana de los pronósticos, aunque hay división sobre el momento en que reanudaría las reducciones.

De un total de 25 respuestas a una pregunta sobre cuál sería el próximo ajuste del banco central tras la medida de febrero, 12 coincidieron en que preveían una nueva disminución en la reunión de mayo.

Ocho creen que esa rebaja ocurriría antes, en el encuentro de marzo, y los cinco restantes mencionaron meses posteriores. (Sondeo de Gabriel Burin en Buenos Aires; Escrito por Noé Torres; Con reporte adicional de Aida Peláez-Fernández)