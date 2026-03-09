Sondeo de la Fed de Nueva York revela relativa calma en expectativas de inflación antes de la guerra con Irán

Por Michael S. Derby

9 mar (Reuters) - Las expectativas de inflación de los estadounidenses apenas variaron en febrero, en medio de opiniones encontradas sobre la situación del mercado laboral y las finanzas actuales y futuras.

El Banco de la Reserva Federal de Nueva York afirmó en su última Encuesta sobre las expectativas de los consumidores que el nivel de inflación previsto para dentro de un año descendió del 3,1% en enero al 3%, mientras que el nivel de inflación previsto para dentro de tres y cinco años se mantuvo estable en el 3%.

La encuesta de la Fed de Nueva York, publicada el lunes, se realizó entre el 2 y el 28 de febrero. Por lo tanto, no recoge la reacción del público ante la subida de los precios del petróleo, consecuencia de la guerra de Estados Unidos contra Irán, que ha perturbado enormemente el suministro energético mundial.

Es casi seguro que los enormes aumentos observados hasta ahora en los precios de la energía impulsarán los ya elevados niveles de inflación general y es muy probable que empujen al público hacia una visión menos benigna de las perspectivas de presión sobre los precios en los próximos años.

Esto supondría un entorno difícil para la Reserva Federal, que lleva tiempo luchando contra los altos niveles de inflación y la lentitud con la que las presiones sobre los precios retroceden hacia el objetivo del 2%.

Los responsables coinciden en que las previsiones sobre la evolución de las presiones sobre los precios ejercen una fuerte influencia sobre su situación actual, por lo que si la crisis del petróleo genera expectativas de mayores presiones sobre los precios, esto podría complicar los esfuerzos por volver a situar la inflación en el objetivo.

La encuesta de la Fed de Nueva York también reveló una relativa calma en el frente de la contratación durante febrero.

En un panorama en el que el rendimiento del mercado laboral se ha vuelto decididamente mediocre, los encuestados dijeron el mes pasado que prevén una tasa de desempleo más baja en el futuro y una menor probabilidad de perder el empleo en comparación con enero. Pero los encuestados también dijeron el mes pasado que encontrar un nuevo trabajo sería más difícil de lo que pensaban a principios de año.

El sondeo también reveló que los encuestados afirmaron que era más difícil obtener crédito en febrero en comparación con enero, pero que sería más fácil obtenerlo en el futuro. Se mostraron más optimistas sobre la situación financiera actual en febrero en comparación con el mes anterior, mientras que mantuvieron opiniones estables sobre el estado futuro de sus finanzas.

El viernes, la Universidad de Michigan publicará su último informe sobre la confianza de los consumidores, que podría ofrecer la visión más actualizada sobre cómo el público está valorando el aumento de los precios de la energía en sus perspectivas de inflación.

Los economistas del Deutsche Bank afirmaron en una nota el lunes que la producción de petróleo de Estados Unidos puede atenuar el impacto de las subidas de precios a nivel mundial.

Sin embargo, añadieron que "La inflación ha sido demasiado alta durante demasiado tiempo, y los últimos datos ponen en duda cuánto se puede esperar razonablemente de la desinflación, especialmente si se producen aumentos en las medidas de las expectativas de inflación".

