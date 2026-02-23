Sondeo de Meta revela que 19% de adolescentes en Instagram vieron imágenes sexuales no deseadas

Por Courtney Rozen

WASHINGTON, 23 feb (Reuters) - Casi uno de cada cinco usuarios de entre 13 y 15 años dijo a Meta que había visto "imágenes de desnudos o de contenido sexual en Instagram" que no quería ver, según un documento judicial.

El documento, hecho público el viernes como parte de una demanda federal en California y que fue revisado por Reuters, incluye fragmentos de una declaración jurada de marzo de 2025 del director de Instagram, Adam Mosseri.

Mosseri dijo que la empresa no comparte los resultados de las encuestas "en general" y añadió que las que informa son "notoriamente problemáticas", según la declaración.

Meta, propietaria de Facebook e Instagram, se enfrenta a acusaciones de líderes mundiales de que sus productos de la empresa perjudican a los usuarios jóvenes.

En Estados Unidos, miles de demandas en tribunales federales y estatales acusan a la empresa de diseñar servicios adictivos y de contribuir a una crisis de salud mental entre los menores.

La estadística sobre imágenes explícitas proviene de una encuesta realizada a los usuarios de Instagram sobre sus experiencias en la plataforma, dijo el portavoz de Meta, Andy Stone, y no de una revisión de las propias publicaciones.

A finales de 2025, la empresa anunció que eliminaría las imágenes y los videos "que contuvieran desnudos o actividades sexuales explícitas, incluso cuando fueran generados por IA", con excepciones en el caso de contenidos médicos y educativos.

Alrededor del 8% de los usuarios de entre 13 y 15 años también afirmaron haber "visto a alguien hacerse daño o amenazar con hacerlo en Instagram", según la declaración.

La mayoría de las imágenes sexualmente explícitas se enviaron a través de mensajes privados entre usuarios, dijo Mosseri en su declaración, y Meta debe tener en cuenta la privacidad de los usuarios al revisarlas.

"Mucha gente no quiere que leamos sus mensajes", agregó. (Reporte de Courtney Rozen; reporte adicional de Jody Godoy en Nueva York; editado en español por Lucila Sigal)