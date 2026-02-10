SONDEO-Economía de Colombia se habría expandido 3% en cuarto trimestre 2025

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 10 feb (Reuters) - La economía de Colombia habría alcanzado un crecimiento favorable durante el cuarto trimestre de 2025 frente a igual periodo del año previo, impulsada principalmente por el gasto público y el dinamismo del consumo interno, reveló el martes un sondeo de Reuters

Según la mediana de la consulta entre 12 analistas, el Producto Interno Bruto (PIB) colombiano se habría expandido un 3% entre octubre y diciembre pasado, en comparación con el 2,3% que anotó en el mismo periodo de 2024 y el 3,6% interanual en el tercer trimestre de 2025

Las estimaciones para el cuarto trimestre fluctuaron entre un 2,5% y un 3,2%

La mediana del sondeo coincidió con el pronóstico del equipo técnico del Banco Central para el cuarto trimestre

"El elevado consumo de los hogares, que ha sostenido una demanda interna dinámica, habría sido impulsado por un mayor ingreso disponible, una menor tasa de ahorro y un aumento significativo de los ingresos por remesas, además de una tasa de cambio que ha favorecido las importaciones de bienes de consumo", dijo un informe de Bancolombia

"Por el lado del gasto público, esperamos un avance significativo, impulsado por un mayor consumo del Gobierno, en un contexto de gasto de funcionamiento elevado, rigidez presupuestal, déficit fiscal alto y gastos extraordinarios asociados al ciclo electoral de 2026", explicó

El estatal Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) publicará el informe del PIB del cierre de 2025 el 16 de febrero

En tanto, según la mediana del sondeo, la cuarta economía de América Latina habría acumulado una expansión del 2,9% durante 2025, muy superior al 1,6% que alcanzó en 2024 y en línea con el pronóstico del Banco Central

Mientras, las expectativas de crecimiento económico del país para 2026 se mantuvieron en un 2,8% frente al sondeo previo y por encima de la estimación del equipo técnico del banco emisor, de un 2,6%

Para 2027, las expectativas de expansión del PIB disminuyeron a un 2,8%, inferior al 2,9% de la encuesta anterior, aunque superior al pronóstico del equipo técnico del Banco Central de 1,6%

La variación en las proyecciones se registra luego de que el Banco Central colombiano inició en enero un ciclo alcista en su tasa de interés, con un agresivo incremento de 100 puntos básicos a un 10,25%, debido a un repunte de las presiones inflacionarias tras un drástico aumento del salario mínimo del 23%