SONDEO-Economía mexicana habría repuntado en cuarto trimestre de 2025

CIUDAD DE MÉXICO, 28 ene (Reuters) - La economía de México se habría recuperado durante el último trimestre de 2025, impulsada principalmente por un avance de la actividad industrial y los servicios, mostró el miércoles un sondeo de Reuters

La mediana de los pronósticos de 18 participantes arrojó una proyección de expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de un 0,6% a tasa desestacionalizada, frente a una contracción del 0,3% reportada en el tercer trimestre

De confirmarse la cifra, sería el mejor desempeño trimestral de la segunda mayor economía latinoamericana desde el periodo julio-septiembre de 2024. El instituto nacional de estadística, Indec, difundirá el viernes la estimación oportuna del PIB para octubre-diciembre de 2025

La semana pasada, un indicador adelantado de la actividad productiva, el IOAE, estimó que la economía mexicana se habría acelerado en diciembre, después de haber sufrido un inesperado traspié durante el mes anterior. La recuperación habría sido impulsada tanto por las actividades secundarias, que engloban las manufacturas, la minería y la construcción, como por las terciarias, que abarcan los servicios, mostró el IOAE

A tasa interanual, el PIB también habría rebotado un 1,3% en cifras originales, luego del declive de un 0,1% del tercer trimestre (Sondeo de Gabriel Burin en Buenos Aires; Escrito por Noé Torres; Editado por Ana Isabel Martínez)