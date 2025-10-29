Sondeo: economía mexicana se habría contraído en tercer trimestre

CIUDAD DE MÉXICO, 29 oct (Reuters) - La economía mexicana habría caído entre julio y septiembre después de dos trimestres de ligero crecimiento, arrastrada principalmente por un deterioro de la actividad industrial, mostró el miércoles un sondeo de Reuters. La mediana de los pronósticos de 15 analistas estimó una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de 0,3% frente al periodo abril-junio, cuando avanzó un 0,6%, de acuerdo con cifras desestacionalizadas. La semana pasada se dio a conocer que si bien la economía, medida por el IGAE, repuntó en agosto, las actividades secundarias -que engloban la minería, la construcción y las manufacturas- cayeron por tercer mes consecutivo.

"Creemos que esta debilidad se debería principalmente a la volatilidad del sector externo, que afecta los ajustes estacionales", afirmó Barclays en una nota de análisis. Datos publicados esta semana mostraron que la tasa de desempleo aumentó el mes pasado a su mayor nivel desde agosto de 2024, una mala señal sobre el desempeño de la segunda mayor economía de América Latina en el periodo.

"La economía se ha desacelerado en comparación con el año pasado, debido principalmente a fluctuaciones en la confianza de los inversores tras las elecciones de 2024 en México y EEUU, la persistente incertidumbre en torno a la política comercial estadounidense y la agenda de reformas heredada de AMLO, incluyendo cambios en el poder judicial", agregó Barclays.

A tasa interanual, el PIB de México también habría descendido un 0,2% en cifras originales. De confirmarse la proyección, sería su primer registro negativo desde inicios de 2021, cuando la actividad productiva mundial estaba siendo duramente castigada por la pandemia.

El instituto nacional de estadística, Inegi, difundirá el jueves a las 6.00 hora local (1200 GMT) la estimación oportuna del PIB del tercer trimestre. (Reporte de Gabriel Burin en Buenos Aires; Escrito por Noé Torres; Editado por Adriana Barrera)