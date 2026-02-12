SONDEO-El BCE prolongará su pausa más larga en los tipos de interés desde que eran negativos

Por Indradip Ghosh

BENGALURU, 12 feb (Reuters) -

El Banco Central Europeo mantendrá su tipo de depósito en el 2,00% al menos hasta finales de este año, según una encuesta de Reuters, prolongando así su periodo más largo de costes de financiación estables desde la era de los tipos negativos, a pesar del aumento de los riesgos geopolíticos

La inflación cayó en enero al 1,7%, su nivel más bajo en 16 meses, lo que llevó a algunos responsables de política monetaria a advertir de que el crecimiento de los precios podría ralentizarse demasiado y que el BCE debe estar preparado para actuar. Aun así, la economía se ha mantenido resistente

Los economistas que participaron en la encuesta realizada entre el 9 y el 12 de febrero mantuvieron en general sus expectativas de tipos estables, una inflación cercana al objetivo y un crecimiento estable

Se espera que el BCE, por quinta reunión consecutiva la semana pasada, los mantenga así al menos hasta 2027, según 66 de los 74 analistas, una perspectiva que no ha cambiado desde octubre

Si se cumple, sería la racha más larga de tipos sin cambios desde la pandemia, cuando el periodo de casi una década de tipos negativos se encontraba en su fase final. La inflación récord obligó posteriormente al BCE a subir los tipos rápidamente

"El BCE se encuentra ahora en una situación perfecta para un banco central, como la que se describe en los libros de texto ... También está muy claro que, en los próximos seis meses, el BCE se mantendrá en el 2% o bajará los tipos", afirmó Claus Vistesen, economista jefe para la zona euro de Pantheon Macroeconomics

Se espera que la economía de la zona euro, que creció un 0,3% en el último trimestre de 2025, crezca a un ritmo similar durante 2026, con una ligera recuperación año

Se prevé que crezca un 1,2% este año y un 1,4% en 2027, tras el aumento del 1,5% del año pasado, una perspectiva estable desde agosto y respaldada en parte por el optimismo en torno al gasto en infraestructuras

La inflación, se espera que alcance una media del 1,7% este trimestre, suba al 1,9% el próximo trimestre y se mantenga en torno a ese nivel a lo largo de 2026, según la encuesta. Se prevé que alcance una media del 1,8% este año y del 2,0% el próximo, unas previsiones que se mantienen prácticamente sin cambios desde marzo del año pasado

"Nuestra hipótesis de referencia parte de la base de que la resistencia interna prevalecerá sobre las vulnerabilidades externas y que el BCE podrá mantener los tipos sin cambios. Pero es justo decir que la incertidumbre en torno a la trayectoria de la política monetaria es elevada", afirman los economistas de Deutsche Bank

Hay quien afirma que un euro más fuerte podría añadir presión desinflacionista. Sin embargo, en términos ponderados por el comercio, que el BCE vigila más de cerca, la moneda no muestra señales de alerta

Tras caer alrededor de un desde su reciente máximo por encima de 1,20 dólares, se espera que el euro recupere esas pérdidas durante el próximo año, según otra encuesta de Reuters

(Información de Indradip Ghosh; sondeo de Anant Chandak y Debrah Gomes; análisis de Renusri K; edición de Ross Finley y Mark Potter; edición en español de María Bayarri Cárdenas)