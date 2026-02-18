SONDEO-En EE. UU. creen que archivos de Epstein demuestran que poderosos se salen con la suya

Por Jason Lange

WASHINGTON, 18 feb (Reuters) - Los estadounidenses creen que los ricos y poderosos rara vez rinden cuentas, según una encuesta de Reuters/Ipsos realizada tras la publicación de millones de documentos sobre las conexiones del delincuente sexual Jeffrey Epstein con los círculos empresariales y políticos de élite de Estados Unidos

Alrededor del 69% de los encuestados durante cuatro días, que terminaron el lunes, dijeron que sus opiniones estaban "muy bien" o "extremadamente bien" reflejadas en la afirmación de que los archivos de Epstein "muestran que las personas poderosas en Estados Unidos rara vez rinden cuentas por sus acciones"

Otro 17% dijo que la afirmación describía "bastante bien" su opinión, mientras que un 11% señaló que no reflejaba su pensamiento. Tanto entre los republicanos como entre los demócratas, más del 80% dijo que la afirmación describía su pensamiento al menos "bastante bien"

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado una gran cantidad de documentos que vinculan a Epstein con una serie de personas destacadas de la política, las finanzas, el mundo académico y los negocios, tanto antes como después de que se declarara culpable en 2008 de cargos de prostitución, incluida la solicitud de servicios sexuales a una menor

La muerte de Epstein en 2019 en una celda de Manhattan tras su detención por cargos de tráfico sexual de menores fue dictaminada como suicidio

El escándalo ha supuesto un persistente problema político para el presidente Donald Trump, que durante mucho tiempo avivó las sospechas en torno a Epstein y ha sido objeto de críticas por no revelar todo lo que el Gobierno sabe del caso

El presidente republicano, que mantuvo una estrecha relación social con Epstein en las décadas de 1990 y 2000, ha negado tener conocimiento de los delitos y dijo que rompió su relación con él a principios de la década de 2000, antes del acuerdo judicial de Epstein

Aunque los estadounidenses suelen tener pocas expectativas de que las élites rindan cuentas, están algo divididos, según su afiliación política, sobre cuánto tiempo más debe seguir el país obsesionado con el caso Epstein

Cuando se les preguntó si la afirmación "es hora de que el país deje de hablar de los archivos de Epstein" describía bien su opinión, el 67% de los republicanos encuestados respondió que reflejaba su pensamiento al menos en cierta medida, mientras que solo el 21% de los demócratas dijo lo mismo

La encuesta de Reuters/Ipsos, que se realizó en línea y en todo el país, recopiló las respuestas de 1.117 adultos estadounidenses y tiene un margen de error del 3% (Reporte de Jason Lange en Washington; edición en español de Javier López de Lérida)