Sondeo: Estadounidenses en apuros para pagar por regalos

Más de la mitad de los estadounidenses dicen que este año se les hizo difícil comprar regalos para las fiestas navideñas, revela una encuesta.

El 69% dijo haber visto precios más altos para los regalos en meses recientes, comparado con 58% el año pasado, según el sondeo The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Y el 57% dice que se les hizo más difícil pagar por los regalos que deseaban obsequiar, un aumento pronunciado comparado con el 40% del año pasado. La gran mayoría de las personas que tienen dificultades para pagar por regalos dicen que están regalando menos este año.

Unas dos terceras partes de los hogares estadounidenses que ganan menos de 50.000 dólares anuales dicen que este año se les ha hecho más difícil pagar por regalos y comidas festivas, según el sondeo AP-NORC. Un 60% de los que ganan entre 50.000 y 99.999 dólares dicen que tuvieron dificultades, y la mitad de los que ganan más de eso dijeron lo mismo.

Un 95% de los encuestados dicen haber visto aumentos de precios en los supermercados en meses recientes, comparado con 85% en el mismo período del año pasado. El gobierno estadounidense estima que los precios de alimentos este año han aumentado entre 9,5% y 10,5%; históricamente ese incremento ha sido de apenas 2%.

El 83% de los encuestados dicen que la gasolina ha aumentado, aproximadamente el mismo porcentaje que hace un año. El 74% reportó facturas de electricidad más altas, comparado con 57% el año previo.

A consecuencia, muchas personas podrían estar buscando rebajas este año, y las tiendas probablemente tratarán de responder. La rebaja promedio de precios en el Día de Acción de Gracias este año fue de 31%, comparado con 27% el año pasado, según Salesforce.

En general, se prevé que las ventas en la época decembrina aumentarán a una tasa más lenta este año comparado con el año pasado. La Federación Nacional de Minoristas calcula que las ventas en las fiestas aumentarán en entre 6% y 8% este año, comparado con 13,5% en 2021.

La encuesta AP-NORC abarcó 1.124 adultos y se realizó entre el 1 y 5 de diciembre usando una muestra AmeriSpeak, diseñada para ser representativa de toda la población estadounidense. Tiene un margen de error de +/- 3,8 puntos porcentuales.

