SONDEO-Inflación cerraría 2025 en 5,2%, se disparan proyecciones 2026 por inusitada alza del salario mínimo

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 30 dic (Reuters) - La inflación en Colombia acumularía en 2025 un 5,2%, incumpliendo la meta por quinto año consecutivo; en tanto que las expectativas para el próximo año se dispararon tras conocerse el incremento del salario mínimo que regirá a partir de enero, reveló el martes un sondeo de Reuters.

Según la mediana de la consulta entre 22 analistas, los precios al consumidor en diciembre aumentarían un 0,37%, inferior al 0,46% que marcó en igual mes del año pasado, aunque superior al alza de 0,07% que alcanzó en noviembre.

Las estimaciones para el último mes del año fluctuaron entre un 0,26% y un 0,46%.

"Esperamos presiones alcistas tanto en la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, así como en la de alojamiento y servicios públicos la cual tendrá contribuciones positivas provenientes de la continuación del proceso de indexación de los arriendos a la inflación del 2024", explicó el Banco Davivienda.

El estatal DANE publicará el informe de inflación de diciembre el 8 de enero.

De cumplirse la mediana del sondeo, la inflación acumulada del 2025 se situaría en el mismo nivel del 2024, de 5,20%, completando un lustro por encima de la meta puntual del Banco Central, de 3%.

Mientras, las expectativas de inflación para el 2026 se dispararon a un 6,10% desde el 4,50% que marcó el sondeo del mes pasado, después de que el lunes el Gobierno decretó un incremento del 22,7% en el salario mínimo que regirá para el próximo año, muy por encima de cualquier estimación.

En la misma línea, las expectativas de inflación para el cierre del 2027 repuntaron a un 5%, desde el 3,81% en la consulta de noviembre.

"Dado el papel central del salario mínimo en la economía colombiana, esta decisión tendrá implicaciones de gran alcance para la inflación, la política monetaria, el crecimiento, el desempleo, los resultados fiscales y las cuentas externas", advirtió JPMorgan, que modificó su proyección de inflación del próximo año a 6,1% desde un 4,7%.

Ante ello, los analistas coincidieron en que el Banco Central definirá un incremento de su tasa de interés de referencia en la reunión de enero, que sería de entre 25 y 50 puntos base desde el nivel de 9,25% que se mantiene desde abril, cuando había decretado una reducción de 25 puntos base.

(Reporte de Nelson Bocanegra)