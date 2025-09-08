Sondeo: inflación de la Argentina habría registrado mínima aceleración en agosto, acumularía tercer mes en alza

Por Hernán Nessi

BUENOS AIRES, 8 sep (Reuters) - El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina habría anotado un avance del 2% en el octavo mes de 2025, donde se destacan por su incidencia las alzas en rubros como 'alimentos y bebidas' y 'transporte', según la mediana de un sondeo de Reuters.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informará el miércoles por la tarde (1900 GMT) el dato oficial del IPC de agosto y de confirmarse el 2% acumularía su tercer mes consecutivo en ascenso, desde el 1,5% anotado en mayo, el 1,6% reportado en junio y el 1,9% de julio.

Las estimaciones entre 20 analistas locales y extranjeros también arrojaron una variación promedio de igual porcentaje para el IPC de agosto.

"Los precios estacionales y regulados jugaron en contra este mes (agosto), con subas del 2,8%, impulsados por el aumento en verduras, y de 2,2%, donde las subas en rubros como transporte y cigarrillos traccionan al alza el indicador", afirmó en un informe la consultora EcoGo.

Pese a los contratiempos económicos y políticos que afronta el Gobierno del presidente liberal Javier Milei, economistas coinciden en que por el momento no se observan mayores traspasos a precios debido a la apertura de importaciones y a la baja demanda por el deterioro del empleo y los salarios.

"La volatilidad cambiaria tuvo un limitado traslado a precios, en el marco de los esfuerzos del Gobierno por contener la depreciación del peso y que permitieron cerrar el mes sin sobresaltos significativos", expresó Clara Alesina, economista de la Fundación Libertad y Progreso.

Y añadió que "esto se logró a costa de una política monetaria que continuó presionando a tasas reales altas, lo que tendrá un impacto negativo sobre el consumo y la actividad económica".

Las proyecciones de los analistas encuestados oscilaron entre un avance mínimo y máximo de 1,6% y 2,3%, respectivamente, para el IPC de agosto.

Agosto tuvo "marcada volatilidad, donde el tipo de cambio aumentó en promedio un 5% y las tasas mostraron fuertes variaciones, la caución osciló entre mínimos del 2% y máximos del 148%, el traspaso a precios se mantuvo limitado", explicó EcoGo.

Y añadió que "los escándalos políticos y el revés que sufrió el Gobierno en el Congreso tras la anulación de los vetos tampoco terminaron de desanclar las expectativas".

Para los próximos meses, analistas consultados concuerdan en que el devenir político y las próximas elecciones de medio término jugarán un papel clave para ver qué ocurrirá con la economía y el camino que recorrerá el IPC de la nación sudamericana. (Reporte de Hernán Nessi; Editado por Jorge Otaola)