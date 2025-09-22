Sondeo: inflación de México habría acelerado en primera quincena de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO, 22 sep (Reuters) - La inflación general de México habría acelerado en la primera quincena de septiembre, aunque seguiría dentro del objetivo oficial, respaldando las perspectivas de que el banco central recortaría nuevamente su tasa clave en 25 puntos básicos más adelante en la semana, mostró el lunes un sondeo de Reuters.

La mediana de las proyecciones de 10 participantes arrojó una tasa interanual de 3,78% para el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), por encima del 3,65% de la segunda mitad de agosto, aunque dentro de la meta permanente de Banco de México de 3% +/- un punto porcentual.

Las estimaciones indican que la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad, se habría mantenido en 4,25%, sin cambios frente al dato anterior.

Respecto a la quincena previa, los precios habrían crecido 0,19%, mientras que para el índice subyacente se prevé un incremento del 0,21%, de acuerdo con la encuesta. Los datos serán divulgados el miércoles por el instituto nacional de estadística, INEGI.

El banco central moderó el mes pasado la magnitud de sus últimos recortes a la tasa de interés referencial, con una disminución de un cuarto de punto porcentual.

Según la minuta del encuentro la junta de gobierno consideraría hacia adelante reducciones adicionales, en medio de preocupaciones sobre el desempeño de la economía que creció menos de lo previsto en el segundo trimestre.

Su próxima decisión está prevista para el jueves y el mercado anticipa una nueva rebaja de 25 puntos base, de acuerdo con otro sondeo de Reuters publicada la semana pasada. (Sondeo de Gabriel Burín en Buenos Aires; Escrito por Noé Torres)