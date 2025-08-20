Sondeo: inflación de México habría repuntado en primera quincena de agosto

CIUDAD DE MÉXICO, 20 ago (Reuters) - La inflación general de México habría repuntado en la primera quincena de agosto, aunque seguiría dentro del objetivo oficial, respaldando las perspectivas de que el banco central recortaría nuevamente su tasa clave de interés, mostró el miércoles un sondeo de Reuters.

La mediana de las proyecciones de 14 participantes arrojó una tasa interanual de 3,66% para el índice general de precios al consumidor, por encima del 3,48% de la segunda mitad de julio, aunque dentro de la meta permanente de Banco de México de 3% +/- un punto porcentual.

Las estimaciones indican también que la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad, habría acelerado a 4,27% a tasa interanual, desde el dato anterior de 4,22%.

Respecto a la quincena previa, los precios habrían crecido 0,12%, mientras que para el índice subyacente se prevé un incremento del 0,14%, de acuerdo con la encuesta. Los datos serán divulgados el viernes por el instituto nacional de estadística, Inegi.

A principios de agosto, el banco central moderó la magnitud de los recortes que venía realizando a la tasa interbancaria con una reducción de 25 puntos base (pb), para ubicarla en 7,75%, su menor nivel en tres años, aunque dijo que hacia adelante valorará la implementación de rebajas adicionales.

Las minutas del encuentro, en el que uno de los subgobernadores votó por mantener los tipos de interés sin cambios, será divulgada el jueves.

Se espera que las actas ofrezcan luz sobre los próximos pasos de la autoridad, que desde el año pasado ha venido reduciendo sostenidamente el costo de los créditos desde su máximo histórico del 11,25%. Su próximo encuentro está previsto para el 25 de septiembre, el antepenúltimo del año.

El mercado anticipa que la tasa clave culmine 2025 en 7,50%, en momentos en que la economía mexicana enfrenta un débil crecimiento como producto de la incertidumbre generada por las erráticas políticas comerciales de Estados Unidos. (Sondeo de Gabriel Burín, en Buenos Aires; Escrito por Noé Torres)