SONDEO-Inflación en Colombia moderaría en noviembre, pero expectativas a mediano y largo plazo aumentan

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 28 nov (Reuters) - La inflación en Colombia se moderaría en noviembre, aunque las expectativas aumentaron nuevamente en el horizonte hasta 2027, manteniendo el indicador por encima de la meta puntual del Banco Central y reactivando el fantasma de futuros incrementos de las tasas de interés, reveló el viernes un sondeo de Reuters.

Según la mediana de la consulta a 23 analistas, los precios al consumidor en noviembre aumentarían un 0,20%, inferior al alza de 0,27% en igual mes del año pasado, pero ligeramente superior al 0,18% de octubre.

Las proyecciones para el penúltimo mes del año fluctuaron entre un 0,15% y un 0,26%.

Para los analistas, la variación en noviembre estaría explicada por presiones sobre los precios de la vivienda y servicios públicos, así como los restaurantes y el transporte.

De cumplirse la mediana del sondeo, la inflación acumulada de los últimos 12 meses hasta noviembre se ubicaría en un 5,45%, inferior al 5,51% acumulado hasta octubre, pero aún lejos de la meta puntual del Banco Central de 3%.

El estatal Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) revelará la inflación de noviembre el 5 de diciembre.

Mientras, las expectativas de inflación para el cierre del año aumentaron a 5,40% desde el 5,24% en el sondeo anterior, con lo que la cuarta economía de América Latina completaría su quinto año consecutivo incumpliendo el objetivo.

Además, las expectativas de inflación aumentaron para el fin de 2026 a un 4,50% desde el 4,27% en la encuesta pasada, al tiempo que para el cierre del 2027 escalaron a un 3,81%, en comparación con un 3,70% en la consulta previa.

Las presiones sobre la inflación son una de las principales razones por las que el Banco Central colombiano mantiene sin cambios su tasa de interés de referencia en un 9,25% desde abril, único mes del año en el que la recortó.

Pero en el último mes surgió el fantasma de una eventual alza de tasas de interés el próximo año, luego de que las minutas de la más reciente reunión del Banco Central, de octubre, mostraron que, si bien no es un escenario principal, algunos codirectores advirtieron que aumentos en el salario mínimo y en precios de alimentos podrían forzar la necesidad de subirlas. (Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)