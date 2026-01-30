SONDEO-Inflación en Colombia se habría disparado en enero por salario mínimo, seguiría en ascenso durante 2026

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 30 ene (Reuters) - La inflación en Colombia se habría disparado en enero impactada por el efecto del alza del salario mínimo sobre los precios y el consumo, respaldando las previsiones del mercado de que el Banco Central tendrá que subir rápido la tasa de interés para contener las presiones, reveló el viernes un sondeo de Reuters.

Según la mediana de una consulta entre 22 analistas, los precios al consumidor en enero habrían aumentado 1,18%, superior al 0,94% en igual mes del año pasado y al 0,27% en diciembre.

Las estimaciones fluctuaron entre un 1% y un 1,55%.

De cumplirse la mediana del sondeo, la inflación acumulada de los últimos 12 meses hasta enero subiría a un 5,35%, por encima del 5,10% con que registró al cierre de 2025, así como de la meta del Banco Central, de 3%.

"Hay fuertes presiones inflacionarias derivadas del aumento del salario mínimo y los precios indexados a esta variable, además de aumentos esperados en el precio del gas", dijo la consultora Econcept.

El presidente Gustavo Petro decretó un drástico incremento del 22,7% en el salario mínimo para este año.

"El mayor ingreso disponible derivado del aumento del salario mínimo impulsará el consumo, lo que también presionará al alza los precios de los bienes", indicó el BBVA Colombia. "Adicionalmente, los precios de los alimentos registrarán presiones alcistas asociadas a su estacionalidad", explicó.

El estatal Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) publicará el dato de inflación de enero el 6 de febrero.

En tanto, las expectativas de inflación para el cierre de este año repuntaron a un 6,32% desde 6,10% en el sondeo del mes pasado, alejando el indicador de la meta de largo plazo de 3%.

En caso de cumplirse la visión de los analistas, la cuarta economía de América Latina completaría en 2026 seis años consecutivos de incumplimiento de la meta de inflación.

Las mayores expectativas inflacionarias son la principal razón por la que la mayoría del mercado espera que el Banco Central iniciará el viernes el ciclo de incrementos de su tasa de interés de referencia, actualmente en 9,25%.

No obstante, las expectativas de inflación para el cierre de 2027 disminuyeron a un 4,82%, desde el 5% en el sondeo de diciembre.

(Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)