Sondeo: inflación interanual de México habría acelerado en septiembre

CIUDAD DE MÉXICO, 6 oct (Reuters) - La inflación general de México habría acelerado en septiembre aunque manteniéndose en línea del rango oficial, mostró el lunes un sondeo de Reuters, respaldando las perspectivas de que el banco central seguiría con la racha de recortes a su tasa clave de interés.

La mediana de las proyecciones de 16 participantes arrojó una tasa interanual de 3,80% para el Índice Nacional de Precios al Consumidor, por encima del 3,57% de agosto, aunque dentro del objetivo permanente de Banco de México de 3% +/- un punto porcentual.

Las estimaciones indican que la inflación subyacente , considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad, también habría avanzado a 4,28% a tasa interanual, desde el dato anterior de 4,23%.

Respecto al mes previo, los precios habrían crecido 0,27%, mientras que para el índice subyacente se prevé un incremento del 0,32%, de acuerdo con la encuesta. Los datos serán divulgados el jueves por el instituto nacional de estadística, INEGI.

A finales de septiembre, el banco central redujo la tasa referencial por décima ocasión consecutiva para ubicarla en 7,5%, su nivel más bajo desde 2022, e indicó que hacia adelante consideraría llevar a cabo recortes adicionales, en medio de preocupaciones por el débil desempeño de la economía.

Si bien la autoridad no detalló la magnitud de los próximos ajustes, el mercado espera ampliamente que la tasa clave culmine 2025 en 7,0%, según una encuesta de Banco de México divulgada la semana pasada.

Su próxima decisión está programada para el 6 de noviembre y sostendrá un encuentro más, antes de que termine el año, el 18 de diciembre. (Sondeo de Gabriel Burín en Buenos Aires; Escrito por Noé Torres. Editado por Ana Isabel Martínez)