SONDEO-Inflación interanual de México habría desacelerado en primera quincena de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO, 22 dic (Reuters) - La inflación interanual de México se habría moderado durante la primera quincena de diciembre, aunque el índice subyacente seguiría por encima de la meta oficial, reforzando las perspectivas de que Banco de México podría pausar su ciclo de recortes a la tasa clave de interés, según un sondeo de Reuters.

La mediana de las proyecciones de 12 analistas participantes en una encuesta de Reuters arrojó una tasa de un 3.87% para el índice general de precios al consumidor, por debajo del 3.99% en que se ubicó hasta la segunda mitad de noviembre.

A su vez, para la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad, las estimaciones indican que habría disminuido a un 4.42% desde el dato anterior de un 4.54%.

Aun así, el indicador se habría mantenido por encima del objetivo permanente de Banco de México de un 3% +/- un punto porcentual.

La semana pasada, la autoridad redujo la tasa de fondeo interbancario en 25 puntos básicos a un 7%, la decimotercera disminución desde que comenzó a ajustarla en 2024, pero un cambio en su guía prospectiva fue interpretado como una señal de que podría interrumpir su ciclo de suavización monetaria.

Por lo pronto, la atención estará puesta en la divulgación el 8 de enero de la minuta del encuentro. La próxima decisión de política monetaria de la entidad está prevista para el 5 de febrero.

Sólo en los primeros 15 días de diciembre, los precios habrían crecido un 0.31% respecto a la quincena previa, de acuerdo con la encuesta, mientras que para el índice subyacente se prevé un incremento del 0.39%.

El instituto nacional de estadística, INEGI, divulgará el martes el comportamiento de los precios al consumidor durante la primera quincena de diciembre. (Sondeo de Gabriel Burin en Buenos Aires; Escrito por Noé Torres; Editado por Adriana Barrera)