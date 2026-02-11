SONDEO: La Fed mantendrá los tipos hasta mayo, pero Warsh podría ser demasiado laxo, según economistas

Por Indradip Ghosh

11 feb (Reuters) -

La Reserva Federal mantendrá estable su tipo de referencia clave durante el resto del mandato del presidente de la Fed, Jerome Powell, hasta mayo, pero lo recortará inmediatamente después, en junio, según un sondeo de Reuters a economistas, quienes también afirmaron que la política monetaria de su probable sucesor, Kevin Warsh, corría el riesgo de ser demasiado laxa.

Más del 70% de los economistas, en su mayoría procedentes de bancos e instituciones financieras, también afirmaron estar preocupados por una grave erosión de la independencia de la Fed tras el fin del mandato de Powell.

Sin embargo, no se pusieron de acuerdo sobre si eso había cambiado desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha criticado repetidamente a Powell por no recortar los tipos rápidamente, nominara a Warsh el mes pasado.

Los resultados de la encuesta se producen ante una gran confusión sobre las opiniones de Warsh en materia de política monetaria. Sus escritos y discursos anteriores sugerían una preferencia por una política más restrictiva, mientras que sus declaraciones recientes, incluido su optimismo sobre el efecto desinflacionista de la productividad impulsada por la inteligencia artificial, implican una inclinación hacia la reducción de los costes de financiación.

Además, muchos economistas afirmaron que debían esperar a conocer más detalles de Warsh durante las audiencias de nominación previstas antes de emitir un juicio más definitivo sobre la independencia de la Fed.

Aproximadamente tres cuartas partes de los analistas, 75 de 101, en la encuesta de Reuters realizada entre el 5 y el 10 de febrero predijeron que la Fed mantendría los tipos de interés sin cambios por segunda reunión consecutiva el mes que viene, tal y como se insinuó en enero. Se trata de una mayoría mayor que la del 58% del mes pasado.

Para finales del próximo trimestre, el tipo bajará hasta situarse entre el 3,25% y el 3,50%, según casi el 60% de los economistas, y es muy probable que la reducción se produzca en la reunión de junio. En la encuesta del mes pasado, no hubo consenso sobre cuál sería el tipo de interés de la Fed en ese momento.

"La Fed recortará dos veces este año bajo el mandato de Warsh, (pero) no necesariamente debido a un argumento económico claro", afirmó Stephen Juneau, economista estadounidense de Bank of America.

"Si la Fed sigue recortando, esos recortes se producirán en un momento en el que deberíamos tener una política fiscal más expansiva que la del año pasado. Podría ser una receta para excederse", dijo. Se prevé que el crecimiento económico de EEUU se haya ralentizado hasta el 2,9% en términos anualizados y ajustados estacionalmente en el último trimestre de 2025, por debajo del 4,4% del tercer trimestre.

Se prevé un crecimiento de entre el 2% y el 2,4% durante este año, por encima de la tasa no inflacionista estimada por la Fed del 1,8%. La media anual para 2026 se revisó al alza hasta el 2,5% desde el 2,2% del año pasado, según muestran las medianas de las encuestas, la tercera revisión al alza consecutiva en las encuestas mensuales de Reuters. Se espera que la inflación se sitúe muy por encima del objetivo del 2% de la Fed durante este año.

La mayoría de los analistas esperan al menos dos recortes de tipos este año, sin cambios respecto a enero, y aún no hay un consenso claro sobre cuál será el nivel exacto de los tipos a finales de año.

(Información de Indradip Ghosh; encuesta de Renusri K y Jaiganesh Mahesh; edición de Ross Finley y Anil D'Silva; edición en español de María Bayarri Cárdenas)