SONDEO - Las exportaciones chinas se ralentizan en octubre por la moderación del acopio preventivo

PEKÍN, 6 nov

El crecimiento de las exportaciones de China probablemente se ralentizó en octubre, ya que los pedidos al exterior se redujeron tras meses de acumulación de pedidos para evitar los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y mientras los compradores observaban cómo se desarrollaría un mes volátil en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

Los operadores e inversores a ambos lados del Pacífico respiraron aliviados la semana pasada después de que Trump se reuniera con el presidente de China, Xi Jinping, en Corea del Sur, mitigando los temores de que las dos mayores economías del mundo abandonaran las conversaciones para resolver una guerra arancelaria tras un nuevo repunte de las tensiones a principios de octubre.

En el pasado, Estados Unidos llegó a comprar más de US$400.000 millones de dólares de productos chinos al año, un volumen de ventas que los fabricantes han tenido dificultades para reproducir en otros países, a pesar de los esfuerzos concertados para explotar nuevos mercados en Europa, América Latina, África y Oriente Próximo, a medida que la guerra comercial agitaba las cadenas de suministro mundiales.

Economistas estiman que la pérdida del mercado estadounidense ha reducido el crecimiento de las exportaciones chinas en unos dos puntos porcentuales, o aproximadamente el 0,3% del PIB.

Se esperaba que los envíos de octubre hubieran aumentado un 3,0% en valor interanual, según la mediana de las previsiones de 34 economistas en un sondeo de Reuters, ralentizándose bruscamente desde un inesperado aumento del 8,3% en septiembre.

La cifra se verá afectada por una base elevada, después de que las exportaciones crecieran a su ritmo más rápido en más de dos años en octubre de 2024, ya que las fábricas comenzaron a acelerar el envío de inventario a los principales mercados en previsión de que Trump ganara las elecciones estadounidenses y volviera a la Casa Blanca.

Las importaciones probablemente crecieron un 3,2%, frente a un aumento del 7,4% en septiembre, ya que la prolongada caída del sector inmobiliario y las inciertas perspectivas de empleo siguieron pesando sobre la demanda de los consumidores, a pesar de las reiteradas promesas del Gobierno de estimular el gasto.

Los datos oficiales de la administración aduanera china se publicarán el viernes a las 0300 GMT. Los datos de la actividad manufacturera de octubre sugirieron que el resto del mundo ha absorbido por ahora todos los productos chinos que podía, ya que los propietarios de las fábricas informaron de una caída significativa de los nuevos pedidos de exportación.

Los economistas parecían divididos sobre si la perspectiva de que Trump y Xi lleguen a un acuerdo estimularía los envíos, después de que Pekín y Washington impusieran amplias restricciones a las exportaciones y amenazaran con gravámenes de tres dígitos a principios de mes.

DBS, de Singapur, ofreció la previsión más alta, del 8,8%, mientras que Barclays y Deutsche Bank esperan que las exportaciones hayan aumentado un 5,0%. Citigroup y Morgan Stanley prevén un aumento del 3,5%, mientras que Standard Chartered ofrece la estimación más baja, del 0,0%.

Al final, Trump y Xi acordaron una serie de medidas que incluyen reducciones arancelarias, con China pausando sus controles de exportación de tierras raras durante un año y Estados Unidos haciendo lo mismo con su lista negra ampliada del Departamento de Comercio de empresas a las que se prohíbe comprar bienes tecnológicos estadounidenses. China también se comprometió a comprar más soja estadounidense y a colaborar con Washington en la lucha contra el tráfico de fentanilo.

Se prevé que el superávit comercial de China en octubre aumente hasta los US$95.600 millones de dólares, por encima de los US$90.450 millones de septiembre, pero muy por debajo de la media mensual de US$113.000 millones registrada en lo que va de año. (Información de Xiuhao Chen y Joe Cash; sondeos de Vijayalakshmi Srinivasan en Bengaluru y Jing Wang en Shanghái; edición de Kate Mayberry; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)