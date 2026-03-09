Sondeo muestra a dos candidatos de derecha liderando la carrera por llegar al balotaje en Perú

LIMA, 9 mar (Reuters) - Dos candidatos de derecha, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, lideran las intenciones de voto para las elecciones presidenciales de Perú, que probablemente se definan en un balotaje, según una última encuesta, que mostró además que gran parte de la gente aún no se ha decidido.

A casi un mes de los comicios del 12 de abril, Fujimori marcó un 10,7% y López Aliaga un 10%, un empate técnico según la encuesta Datum Internacional, difundida la noche del domingo en el canal local América Televisión.

El sondeo, realizado entre el 27 de febrero y el 4 de marzo, mostró que un 38,5% no tiene aún definido su voto o no acudiría a sufragar, un reflejo del desinterés por la política en un país que ha tenido ocho presidentes desde 2018, por renuncias o destituciones por escándalos de corrupción.

Según Datum, Keiko Fujimori -la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori y que postula por cuarta vez- marcaba un 9,7% hace dos semanas en otro sondeo; y el ultraconservador y exalcalde de Lima López Aliaga, conocido como "Porky", tenía 13,4%.

Les siguen el izquierdista Alfonso López-Chau, un académico, economista y exdirector del banco central, con un 5,5%; y el millonario empresario César Acuña, del partido de derecha populista Alianza Para el Progreso, con un 5,2% de apoyo.

En quinto lugar con un 5,0% está Carlos Álvarez, un popular cómico e imitador de expresidentes; y en sexto puesto Wolfgang Crozo, un general en retiro de la Fuerza Aérea del Perú y exdirector de inteligencia, que obtuvo un 4,2%.

Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, dijo que liderar los sondeos no garantiza nada porque muchos peruanos deciden su voto faltando hasta una semana antes de las elecciones.

Con 36 candidatos presidenciales, un récord para el país andino, no se espera un ganador en la primera ronda, como ha ocurrido en todos los comicios desde fines del siglo pasado. La autoridad electoral prevé un balotaje para el 7 de junio. (Reporte de Marco Aquino. Editado por Javier López de Lérida)