SONDEO-PIB de Argentina habría subido 3,5% interanual en tercer trimestre de 2025

Por Hernan Nessi

BUENOS AIRES, 15 dic (Reuters) - El Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina habría avanzado un 3,5% interanual en el tercer trimestre del 2025, comparado con una caída de 1,9% interanual en el mismo período del año previo, según la mediana de un sondeo de Reuters.

Las proyecciones entre 17 analistas locales y extranjeros también anotaron un alza promedio del 3,3% para el PIB comprendido entre julio-septiembre del corriente año.

"El dato del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de septiembre incluyó revisiones al alza de datos previos, el cual configuró un cierre distinto del tercer trimestre del año", expresó la consultora Abeceb.

El EMAE es un indicador que adelanta la trayectoria del PIB de la tercera economía de América Latina.

"Con estos datos recalibrados (del EMAE), el PBI registraría un aumento trimestral de 0,47%, y un incremento de 3,5% versus el tercer trimestre de 2024. De esta manera, el PBI crecería 4,6% en 2025".

El Gobierno nacional, según su proyecto de presupuesto para el año próximo, esperaba finalizar 2025 con una expansión de 5,4% en su Producto Interno Bruto.

Por su parte, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del banco central argentino arrojó un avance de 4,4% para el PIB del presente año.

Las estimaciones entre los analistas encuestados oscilaron entre un avance mínimo y máximo de 2,5% y 4,6%, respectivamente, para el resultado del PIB del tercer trimestre del año.

"Los datos de actividad sorprendieron para bien en el tercer trimestre del año con una economía creciendo más de lo esperado", expresó Iván Cachanosky, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso.

"Por esta razón, esperamos que el nivel de actividad avance un 4,6% interanual en el tercer trimestre del año", agregó y adelantó que "esperamos esta velocidad se sostenga para el cuarto trimestre del año".

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), según su calendario de publicaciones, informará el resultado oficial del PIB del tercer trimestre del 2025 el martes por la tarde (1900 GMT).

(Reporte de Hernán Nessi; Editado por Walter Bianchi)