SONDEO-Precios minoristas de Argentina acumulan tercer mes consecutivo de aceleración en noviembre

Por Hernán Nessi

BUENOS AIRES, 10 dic (Reuters) - El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina habría avanzado un 2,4% en el undécimo mes del 2025, impulsado principalmente por el aumento en tarifas y productos estacionales, según la mediana de un sondeo de Reuters.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informará el resultado del IPC de noviembre el jueves por la tarde (1900 GMT) y de confirmarse un dato en línea con el relevamiento de Reuters el país sudamericano acumularía su tercer mes consecutivo de alza.

Argentina viene de registrar dos meses consecutivos de 1,9% (julio y agosto) y niveles más elevados en septiembre (2,1%) y octubre (2,3%).

Las estimaciones entre 22 analistas locales y extranjeros también reflejaron un avance promedio de 2,3% para el IPC del penúltimo mes del año.

El resultado del IPC de noviembre "se daría principalmente por aumentos (de) precios de tarifas (gas, luz, agua) y transporte. Asimismo, se registraría una ligera aceleración de la inflación núcleo, explicada mayormente por aumentos en alimentos (en particular, carne)", expresó Juan Manuel Ianni, analista macro de la consultora Abeceb.

La gran disparidad de proyecciones relevadas oscilaron entre un IPC mínimo de 2% y uno máximo de 2,5% para el IPC de noviembre.

"La dinámica de los precios durante el mes (de noviembre) estuvo particularmente influida por tres factores: el precio de la carne vacuna, el 'Cyber Monday' y los servicios regulados", dijo en un informe la consultora C&T Asesores económicos.

Y añadió que "la carne vacuna ya venía acelerándose desde octubre y en noviembre lo hizo más aún (...), el 'Cyber Monday' condujo a una reducción de precios en varios rubros durante la primera semana del mes (...). En lo que hace a servicios regulados, transporte público, electricidad y gas mostraron alzas superiores a las de meses previos".

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), encuesta que realiza todos los meses el banco central argentino (BCRA), dio a conocer que se espera un IPC de 2,3% para noviembre y una inflación del 30,4% para 2025.

Analistas consultados por Reuters también prevén que la variación interanual registre un 30,9% a noviembre.

"En el presupuesto estamos trabajando con una inflación promedio del 17% para el año que viene, punta a punta de 10,1%", expresó el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, en una entrevista.

"Creemos que mientras hagamos las cosas bien, no tengamos déficit (...) vamos a converger a una inflación internacional más temprano que tarde", agregó Caputo.

(Reporte de Hernán Nessi; reporte adicional de Eliana Raszewski; Editado por Jorge Otaola)