SONDEO-Precios minoristas de Argentina habrían avanzado 2,2% en octubre

Por Hernán Nessi

BUENOS AIRES, 11 nov (Reuters) - El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina habría subido un 2,2% en el décimo mes del año, con lo que acumularía dos meses en ascenso luego del +1,9% de agosto y el +2,1 de septiembre, según la mediana de un sondeo de Reuters.

Analistas consultados expresaron que los rubros con mayores alzas en octubre habrían sido 'bienes y servicios varios' y 'esparcimiento'.

Las estimaciones entre 25 analistas locales y extranjeros reflejaron una variación promedio del IPC de +2,3% para el resultado del décimo mes del 2025.

La variación interanual del IPC acumularía un 31,2% según la mediana de las proyecciones.

"En un mes con incertidumbre electoral, el dólar metió más presión en el mercado cambiario generando un pasaje a precios un poquito mayor a lo esperado, lo que contribuyó a la aceleración de la inflación en el mes de octubre", afirmó Clara Alesina, economista de la Fundación Libertad y Progreso.

Argentina realizó elecciones de medio término a fines de octubre, donde el partido del presidente liberal, Javier Milei, logró imponerse y aumentar su presencia en el Congreso, incrementando sus chances de poder implementar sus reformas deseadas.

Las proyecciones entre los analistas encuestados oscilaron entre un avance mínimo de 2,0% y uno máximo de 4,0% para el IPC de octubre.

"De cara a los próximos meses es probable que el Gobierno engrose sus reservas liberando más pesos al mercado, generando más oferta. En contraposición, luego del buen resultado electoral y la mayor certidumbre de cara al futuro los argentinos se remonetizarán aumentando la demanda de dinero", expresó Pablo Besmedrisnik, economista y director de VDC consultora.

Y añadió que "el resultado final podría incluir una pausa en la reducción de la inflación, pero no dramática".

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central argentino entre consultoras, centros de investigación locales e internacionales y entidades financieras, la nación sudamericana registraría un IPC de +2,2% en octubre y de +1,9% y 2,0% en los últimos dos meses del año para terminar 2025 en +29,6%.

"De cara a noviembre, con el proceso electoral ya concluido, se espera que el tipo de cambio modere su impacto sobre los precios", agregó Alesina.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el dato oficial del IPC de octubre el miércoles por la tarde (1900 GMT). (Reporte de Hernán Nessi Editado por Walter Bianchi)