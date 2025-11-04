SONDEO-Producción petrolera de la OPEP aumentó en 30.000 bpd en octubre: sondeo

Por Alex Lawler

LONDRES, 4 nov (Reuters) - La producción petrolera de la OPEP siguió aumentando en octubre tras un acuerdo de la OPEP+ para elevar su bombeo, según un sondeo de Reuters realizado el martes, aunque la magnitud del incremento se ralentizó de forma brusca respecto a septiembre y los meses del verano boreal.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo extrajo 28,43 millones de barriles por día (bpd) el mes pasado, 30.000 bpd más que en septiembre, según el sondeo, en el que Arabia Saudita e Irak registraron los mayores aumentos.

La OPEP+, integrada por la OPEP y un grupo de aliados como Rusia, ralentizó el ritmo de aumento de la producción en octubre ante la creciente preocupación por un posible exceso de oferta. Simultáneamente, algunos miembros están realizando recortes adicionales para compensar la sobreproducción anterior, limitando el impacto de los aumentos.

En virtud de un acuerdo de ocho miembros de la OPEP+ sobre la producción de octubre, los cinco que son miembros de la OPEP -Argelia, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos- debían elevar su bombeo en 86.000 bpd antes del efecto de los recortes compensatorios por un total de 140.000 bpd para Irak y EAU.

El sondeo muestra que el aumento real de los cinco fue de 114.000 bpd, pero los descensos de Nigeria, Libia y Venezuela contrarrestaron esos avances.

Las estimaciones sobre la producción de Irak y EAU varían mucho y muchas fuentes externas la sitúan por encima de la producción de los propios países.

Mientras que el sondeo de Reuters y los datos proporcionados por fuentes secundarias de la OPEP muestran que están bombeando cerca de las cuotas, otras estimaciones, como las de la Agencia Internacional de la Energía, dicen que están bombeando volúmenes mucho mayores.

La encuesta de Reuters pretende hacer un seguimiento de la oferta al mercado y se basa en datos de flujos del grupo financiero LSEG, información de otras empresas que hacen un seguimiento de los flujos, como Kpler, e información facilitada por fuentes de las petroleras, la OPEP y consultoras.

