Sondeo:¿Qué opina el público sobre las acusaciones de Trump?

WASHINGTON (AP) — El expresidente Donald Trump ha salido en gran medida políticamente ileso de su acusación en Nueva York. Pero una nueva encuesta indica que las investigaciones en Georgia y Washington podrían resultarle más problemáticas.

Apenas cuatro de cada 10 adultos creen que Trump actuó ilegalmente en Nueva York, donde se lo ha acusado en relación con sobornos pagados a mujeres que dijeron haber tenido encuentros sexuales con él, de acuerdo con una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. En cambio, más de la mitad creen que violó la ley en Georgia, donde se lo investiga por interferir en el recuento de votos de la elección de 2020.

Según la encuesta, aproximadamente la mitad cree lo mismo sobre su papel en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 y su manejo de los documentos secretos hallados en su finca de Mar-a-Lago, ambos investigados por el Departamento de Justicia.

Las conclusiones sugieren que los posibles cargos contra Trump en esos casos podrían tener una repercusión más profunda en la opinión pública estadounidense que su presunto encubrimiento de los sobornos a la actriz porno Stormy Daniels y otras mujeres durante la campaña electoral de 2016: seis de cada 10 adultos creen que esas acusaciones obedecen a motivaciones políticas. El caso —el del primer expresidente estadounidense acusado penalmente— atrajo una cobertura periodística intensa, pero expertos en derecho sostienen que el riesgo potencial de las otras investigaciones es mucho mayor.

El caso de Georgia, en particular, preocupa incluso a partidarios de larga data de Trump.

La encuesta revela que Trump ha sufrido escasas consecuencias de la acusación, que, por el contrario, lo ha beneficiado enormemente en la recaudación de fondos. Su campaña ha recaudado más de 15 millones de dólares desde que se conoció la noticia de la acusación, con nuevos donantes y una larga lista de respaldos nuevos.

La encuesta halla que el 30% de los estadounidenses, y el 55% de los republicanos quisieran que Trump fuera candidato a presidente en 2024, cifras similares a la de una encuesta AP-NORC en enero. Asimismo, el 34% de los adultos y el 68% de los republicanos tienen una oposición favorable de él, tal como hace tres meses.

Pero Trump, el favorito indiscutible para ganar la candidatura republicana, enfrentaría un fuerte viento en contra si la ganara. El 53% de los estadounidenses dicen que decididamente no votarían por él si fuera el candidato republicano, según la encuesta.

El cuadro en Nueva York es más favorable para Trump que el de Georgia, donde la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, investiga si Trump y sus aliados intervinieron ilegalmente en la elección presidencial de 2020 en ese estado. Se grabó a Trump cuando pidió a funcionarios estatales que le “encontraran 11.780 votos” para ayudarle a ganar en el estado. Willis debe decidir ahora si presenta cargos.

Pero ya en el caso de Georgia, el 53% de los encuestados dice creer que Trump violó la ley. El 12% dice que cometió un acto contrario a la ética, pero no ilegal, y el 17% dice que no cometió falta alguna.

En los casos federales, el 47% de los encuestados cree que Trump actuó ilegalmente en su manejo de los documentos secretos y el 49% dice que violó la ley en relación con la insurrección del 6 de enero en el Capitolio. Dos de cada 10 dicen que cometió un acto contrario a la ética, pero no ilegal, y la misma cantidad dice que no cometió falta alguna.

___

Colvin reportó desde Nueva York. ___ La encuesta a 1.230 adultos se realizó del 13 al 17 de abril utilizando una muestra extraída del panel AmeriSpeak basado en probabilidades de NORC, representativo de la población de EEUU. El margen de error es de más o menos 3,9 puntos porcentuales.

AP