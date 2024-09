Sondeos muestran a harris y trump empatados a nivel nacional, carrera en pensilvania está reñida

(.)

WASHINGTON, 19 sep (Reuters) - La vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump siguen empatados a menos de siete semanas de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos, según nuevas encuestas publicadas el jueves que también muestran una carrera reñida en el disputado estado de Pensilvania.

Aunque los sondeos revelan que los votantes registrados que podrían participar de la elección dieron mejores notas a la demócrata Harris en el debate de la semana pasada con su rival republicano, muestran que la carrera sigue siendo reñida, especialmente en el estado más disputado.

En la encuesta nacional, Harris y Trump estaban empatados a 47% entre los 2.437 votantes probables encuestados del 11 al 16 de septiembre, según un sondeo de The New York Times, The Philadelphia Inquirer y Siena College. El margen de error era de más o menos 3 puntos porcentuales.

En Pensilvania, uno de los siete estados más disputados, Harris mantuvo su ventaja de 4 puntos, 50% a 46%, con un margen de error de más o menos 3,8 puntos porcentuales, según el sondeo del Times.

Otros resultados de The Washington Post también revelaron una reñida pugna entre los candidatos en este estado, que se encuentra entre los que, junto con Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte y Wisconsin, pueden determinar el resultado de noviembre.

Entre los 1.003 votantes probables y registrados de Pensilvania encuestados entre el 12 y el 16 de septiembre, el 48% dijo que votaría a Harris, mientras que el 47% dijo que votaría a Trump, una diferencia de un punto que entra dentro del margen de error de la encuesta de más o menos 3,6 puntos porcentuales.

La mayoría de los encuestados dijeron al Post que estaban "extremadamente motivados" para votar y que proteger la democracia estadounidense era "extremadamente importante". Pero los votantes estaban divididos sobre qué candidato protegería mejor las libertades de la nación, con un 48% eligiendo a Harris y un 45% a Trump.

Harris, exfiscal y fiscal general estatal, busca mantener el control demócrata sobre la Casa Blanca después de que Biden abandonó su candidatura a la reelección en julio. Trump, que se enfrenta a cuatro causas penales, ha seguido afirmando falsamente que su derrota en las elecciones de 2020 ante Biden se debió a un fraude.

Trump ha negado cualquier delito.

La encuesta de NYT/Inquirer/Siena también halló que la democracia estadounidense era un tema importante para los votantes junto con la economía, el aborto y la inmigración, con preferencias por cualquiera de los dos candidatos prácticamente sin cambios.

El sondeo de Reuters/Ipsos de la semana pasada mostraba a Harris con una ventaja de 5 puntos porcentuales entre los votantes registrados, aventajando a Trump por 47% a 42%.

(Escrito por Susan Heavey; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

