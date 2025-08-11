Sonia Bermúdez sustituye a Montse Tomé como seleccionadora de España

La Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció este lunes el nombramiento de Sonia Bermúdez al frente de la selección española femenina en sustitución de Montse Tomé, cuyo contrato acaba el 31 de agosto.

"Durante la reunión de este 11 de agosto, el órgano de gobierno de la RFEF ha realizado el nombramiento de la internacional española como seleccionadora nacional, que formará tándem con Iraia Iturregi como segunda entrenadora", explicó el organismo federativo en un comunicado.

Con la designación de Bermúdez, hasta ahora seleccionadora de la sub-23, la federación vuelve a apostar por una persona de la casa, ya que la exjugadora internacional ha trabajado en las categorías inferiores de la selección, conquistando las Eurocopas sub-19 y sub-20.

Según la prensa española, la medida de prescindir de Tomé ya se había tomado incluso antes de la Eurocopa de Suiza, en la que España se quedó a las puertas del título, al perder en la final contra Inglaterra en los penales.

Tomé relevó en el cargo a Jorge Vilda en septiembre de 2023, cesado tras ganar el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, donde se produjo el escándalo por el beso no consentido del expresidente Luis Rubiales a Jenni Hermoso, por el que el mandatario acabó condenado por agresión sexual.

Durante sus casi dos años al frente de la selección femenina, Tomé llevó a la Roja a ganar la Liga de Naciones, pero no fue capaz de ganar ni los Juegos de París (4º) ni la Eurocopa (2º) pese a contar con la mejor generación de futbolistas de la historia del fútbol femenino español.

Bermúdez debutará como seleccionadora a mediados de octubre en la Final Four de la Nations League ante Suecia. La ida de las semifinales se disputará el 24 de ese mes en España y la vuelta el 28 en Gotemburgo.

El vencedor jugará la final en la ventana de diciembre, a doble partido, frente al ganador del Francia-Alemania.