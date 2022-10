Sony desvela los 12 finalistas de la nueva edición de los Premios PlayStation

Sony Interactive Entertainment España (SIE España) ha desvelado los doce finalistas a la 9ª Edición de los Premios PlayStation, los galardones que premian los proyectos más destacados de estudios independientes españoles.

Balam: Bounce Hell, de Wickd Games; Barbarian Saga, de Dormidinstudio; Die Daddy Die, de Mad Cauldron; Escape From Ithara, de LabCat Studios; Howl of Iron, de 16 Gears; Khemia, de Circonium Studios; NOX, de The Buua Studio; Shadow Dimmer, de Occurrence Games; Spooky Hat Shop, de 22 Studio; The Last Flame, de Dark Reaper Studio; The Manor's Legacy, de Octoforce Games; y The Tsar's Secret, de Otter Worlds Games, han quedado finalistas en la 9ª Edición de los Premios PlayStation.

Los videojuegos, aún en fase de desarrollo, mostrarán sus avances y novedades a lo largo de octubre y noviembre, como han informado desde SIE. Un jurado plural, compuesto por periodistas, artistas, músicos, desarrolladores y reconocidas personalidades del sector, escogerá los proyectos ganadores en diciembre.

Los premios PlayStation otorgarán a los ganadores al premio 'Mejor Juego del Año' 10.000 euros destinados a la financiación del proyecto. Durante diez meses contarán con la cesión de un espacio para su desarrollo en una de las sedes de PlayStation Talents Games Camp, junto con el asesoramiento de profesionales del sector en materia artística, marketing, negocio, desarrollo y publicación , así como la publicación garantizada del juego en PlayStation Store y una campaña de promoción en canales de PlayStation España.

El estudio del proyecto ganador podrá tener acceso a kits de desarrollo para PlayStation 4 (PS4) y PlayStation 5 (PS5) y verá publicado su videojuego en ambas consolas.

Europa Press