Sony desvela los 13 videojuegos que se disputarán el premio a Mejor Juego del Año 2021 en diciembre

Sony Interactive Entertainment España (SIE España) ha anunciado los 13 videojuegos finalistas de la 8ª Edición de los Premios PlayStation Talents, que se disputarán el premio a Mejor Juego del Año 2021 en el diciembre.

The Occultist, de Pentakill Studios; The Silent Swan, de Studio Circenses; Dead Bird, de Baker Pix; Neon Blood, de ChaoticBrain Studios; Dark Life Excalibur, de ZERO studios; Little Greatness, de Moon Cheese Studio; Spatium Inter Nos, de Space Onion Games; Azra, de Team Panda; Shadow of Babel, de Pemperor Games; SteelBound, de Ishtar Studios; Melodia, de The Warehouse Games; WARRIOR SPIRIT, del estudio MAYKEYS; y Hyperstacks, de Squirrel Bytes, son los 13 juegos finalistas de los Premios PlayStation Talents.

Estos títulos finalistas de la 8ª edición se desvelaron en el marco de The Moment, celebrado este miércoles por la noche, donde se recordaron los últimos proyectos desarrollados bajo el paraguas de PlayStation Talents: Probe: A game dev experience, Insomnis y Neon Hat, que ya están disponibles en las consolas PlayStation.

En The Moment también se anunciaron fechas de lanzamiento de proyectos como Twogether: Project Indigos, que llegará a PlayStation el próximo 23 de noviembre, y Way Down, el videojuego de la película de Mediaset sobre un robo en el Banco de España, que llegará el 2 de diciembre, como ha recogido SIE España en un comunicado.

Además, Unmemory, un thriller con una mecánica narrativa que mezcla puzles y cómics, se ha incorporado al programa PlayStation Alianzas.