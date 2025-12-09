Sony enfrenta demanda en Reino Unido sobre derechos de álbumes clásicos de Jimi Hendrix

Por Sam Tobin

LONDRES, 9 dic (Reuters) - Los álbumes clásicos de Jimi Hendrix de los años 60 están en el centro de una demanda sobre derechos de los intérpretes presentada en nombre de su bajista y baterista británicos contra Sony Music Entertainment, que dijo que una victoria de los demandantes podría "sumir a la industria musical en el caos".

El guitarrista Noel Redding, que acababa de hacer una audición para el grupo de blues-rock de los 60 The Animals, y el batería Mitch Mitchell se unieron a The Jimi Hendrix Experience en 1966 y crearon parte de la música más reconocida de la década.

Redding y Mitchell tocaron en los tres álbumes de estudio del grupo, "Are You Experienced", "Axis: Bold As Love" y "Electric Ladyland", publicados en 1967 y 1968 y que incluían "Hey Joe", "Purple Haze", "Foxy Lady" y otros éxitos.

Las grabaciones ayudaron a iniciar la era de la música psicodélica y convirtieron a Hendrix en una superestrella del rock antes de su prematura muerte en Londres en septiembre de 1970, a los 27 años. Cinco décadas después, la música de The Jimi Hendrix Experience sigue siendo popular y rentable.

Sus álbumes están en el centro de un juicio que comenzó el martes y que busca una parte de los potencialmente lucrativos derechos de streaming - una demanda que Sony dice que debe ser rechazada.

LA DEMANDA ADUCE EL AUGE IMPREVISTO DEL STREAMING

Redding y Mitchell murieron en 2003 y 2008, respectivamente, y sus descendientes cedieron posteriormente los derechos que pudieran tener a dos empresas, Noel Redding Estate Limited y Mitch Mitchell Estate Limited.

Las empresas demandaron a Sony ante el Tribunal Superior de Londres en 2022 y pretenden que se declare que poseen una parte de los derechos de autor de las grabaciones sonoras y de los derechos de propiedad de los intérpretes sobre los tres álbumes de Jimi Hendrix Experience.

Los abogados de Sony alegan que en 1966 la banda renunció a los derechos de explotación de las grabaciones "por cualquier método conocido actualmente o que se conozca en el futuro". También citan las cesiones acordadas por Redding y Mitchell para abandonar las demandas a principios de los años setenta.

Pero el abogado de las compañías, Simon Malynicz, dijo que el caso de Sony se basaba en acuerdos firmados "mucho antes de que internet revolucionara la música" y del auge de plataformas de streaming como Spotify.

"Los acuerdos de los años sesenta y setenta simplemente no se extienden a los modos radicalmente diferentes de explotación digital que sustentan el modelo de negocio actual de Sony", dijo en los documentos presentados ante el tribunal.

Sony, sin embargo, expresó su preocupación por el impacto más amplio del caso de las empresas si tienen éxito, que dijo que podría dar lugar a una serie de demandas de músicos de sesión y coristas.

El abogado de Sony, Robert Howe, dijo en los documentos judiciales que "los acuerdos realizados con prácticamente todos los artistas de los años 60 y 70, desde los Beatles hasta la Filarmónica de Berlín... serían vulnerables a ataques retrospectivos".

(Reportaje de Sam Tobin, Editado en Español por Natalia Ramos)