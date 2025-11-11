Sony gana un 7% más en su segundo trimestre fiscal, mejora previsiones y lanza una recompra de acciones

MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Sony obtuvo un beneficio neto atribuido de 361.968 millones de yenes (2.033 millones de euros) en el segundo trimestre de su año fiscal, que concluirá el 31 de marzo de 2026, lo que representa un avance del 7% respecto del resultado contabilizado en el mismo periodo del ejercicio anterior, informó la empresa, que ha revisado al alza sus expectativas anuales, tras recortar en un 28% la factura esperada de los aranceles.

La cifra de negocio de la compañía japonesa entre julio y septiembre alcanzó un total de 3,1 billones de yenes (17.410 millones de euros), un 4,4% por encima de los ingresos contabilizados en el segundo trimestre de su pasado ejercicio fiscal.

En concreto, la facturación del área de videojuegos creció un 3,7%, hasta 1,1 billones de yenes (6.230 millones de euros) y el negocio de música facturó un 21% más, hasta 542.361 millones de yenes (3.046 millones de euros), mientras que la división de cine ingresó un 2,7% menos, con 346.033 millones de yenes (1.943 millones de euros).

De su lado, el área de entretenimiento retrocedió un 7% en el trimestre, hasta 575.737 millones de yenes (3.233 millones de euros), pero la de imagen creció un 14,8%, hasta 614.642 millones de yenes (3.452 millones de euros).

De tal modo, el beneficio neto atribuido de Sony en su primer semestre fiscal aumentó un 5% interanual, hasta 598.877 millones de yenes (3.363 millones de euros), mientras que los ingresos del conglomerado industrial japonés aumentaron un 3,4%, hasta 5,73 billones de yenes (32.180 millones de euros).

De cara al conjunto del ejercicio, que concluye el 31 de marzo de 2026, la compañía japonesa ha revisado al alza su previsión de ingresos y ahora espera una cifra de negocio de 12 billones de yenes (67.390 millones de euros), un 3% más de lo estimado previamente, mientras que ha mejorado un 8% su estimación de beneficio neto atribuido, hasta 1,05 billones de yenes (5.900 millones de euros).

REBAJA LA FACTURA ARANCELARIA.

Asimismo, Sony calcula que los aranceles anunciados hasta la fecha tendrán un impacto negativo de 50.000 millones de yenes (281 millones de euros) en sus cuentas del ejercicio en curso, una cifra un 28,5% inferior a los 70.000 millones de yenes (393 millones de euros) que estimó en agosto y la mitad del impacto estimado en un primer momento por el conglomerado japonés del ocio y la tecnología.

Por otro lado, el consejo de administración de la compañía japonesa ha autorizado un plan de recompra de acciones propias por importe de hasta 100.000 millones de yenes (562 millones de euros).

En función de la autorización, Sony podrá recomprar hasta un máximo de 35 millones de acciones de la empresa entre el 12 de noviembre de 2025 y el 14 de mayo de 2026.