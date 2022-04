Sony prepara la expansión de PlayStation en el mercado del PC

Sony trabaja en una nueva estrategia dentro de PlayStation con la que planea crecer en el mercado de los ordenadores, de la manos de socios como Steam o Epic, siguiendo la estela de juegos como Horizon Zero Dawn o Days Gone.

La compa√Ī√≠a tecnol√≥gica busca un director s√©nior de Planificaci√≥n y estrategia de PC, un nuevo puesto que se encargar√° de definir y liderar la estrategia de la compa√Ī√≠a con una nueva plataforma, el ordenador.

En concreto, y como se describe en el anuncio publicado por Sony, el nuevo directivo "ser√° responsable de la estrategia y la actividad comercial dentro de las ventas del canal global", deber√° trabajar con socios como CDS, GSBO Hub, WWS, Legal, Corp Strategy, PPM, Genba, Epic y Steam, e identificar nuevas asociaciones para el crecimiento comercial.

Entre sus funciones, deber√° velar por el crecimiento de los usuarios activos mensuales en esta plataforma, implementar la estrategia de la tienda de PC y trabajar junto con tiendas ya asentadas como Steam o Epic, y establecer un plan de actividades que "satisfaga" las necesidades de los jugadores.

Títulos de PlayStation como Horizon Zero Dawn, God of War y Days Gone han hecho su aparición en PC, estando disponibles, precisamente, en Epic y Steam. Estos tres títulos podrían ser la avanzadilla de Sony dentro de los nuevos planes de extender sus experiencias al PC.