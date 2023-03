Sony sugiere que Microsoft podría lanzar una versión de Call of Duty para PlayStation con menor rendimiento y calidad

Sony ha sugerido en su última respuesta a la Autoridad de Mercados y Competencias (CMA) de Reino Unido que Microsoft podría lanzar una versión peor de Call of Duty para PlayStation, con menor rendimiento y calidad, provocando que los fans de este juego decidan cambiar a Xbox.

La compañía japonesa ha vuelto a manifestar su preocupación sobre los planes de Microsoft para Call of Duty en caso de que se apruebe la compra de Activision Blizzard por parte de la compañía estadounidense.

Desde el anuncio de la adquisición, Sony y el fabricante de Xbox están exponiendo las razones por las que se debería permitir esta compra (en el caso de Microsoft) o por las que sería peligroso hacerlo por un posible monopolio en la industria del 'gaming' (en el caso de Sony).

La compra está siendo investigada por autoridades como la CMA de Reino Unido, la Comisión Europea, y la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos, quienes tratan de definir si realmente se trata de una situación de monopolio o no.

En este sentido, en nuevos documentos enviados a la CMA, Sony cita una situación hipotética en la que Microsoft podría lanzar un juego de Call of Duty para PlayStation con fallos y errores en el nivel final o después de actualizaciones posteriores, con defectos como un menor rendimiento o una peor calidad visual.

Además, Sony subraya que, incluso si detectase rápidamente esos fallos, "cualquier remedio probablemente llegaría demasiado tarde". Como consecuencia, la compañía indica que los jugadores fans de Call of Duty podrían "perder la confianza en PlayStation" como lugar de referencia para jugar este título y cambiarse a Xbox.

Siguiendo este hilo, la empresa japonesa pone como ejemplo lo sucedido con Modern Warfare II, donde los usuarios compraron el juego principalmente durante las primeras semanas de su lanzamiento. Por ello, "si se supiera que el rendimiento del juego en PlayStation fue peor que en Xbox", los jugadores de Call of Duty podrían decidir utilizar Xbox, "por temor a jugar su juego favorito en un lugar de segunda clase o menos competitivo".

Incluso, la empresa matriz de PlayStation expone las distintas formas con las que Microsoft puede intentar "sabotear" el juego en esta consola. Según menciona, puede degradar Call of Duty para "ignorar las características específicas de PlayStation como, por ejemplo, mejores hápticas del mando" o "restringir, degradar o no invertir en la experiencia multijugador en PlayStation".

Al respecto, Sony también afirma que sería complicado evaluar cómo elige Microsoft la asignación de sus recursos y "la calidad o cantidad" de ingenieros que se dedican a la versión del juego para PlayStation. De hecho, dice que "no habría forma práctica de garantizar que se tratase de manera justa o equitativa".

Durante este tiempo, la compañía de PlayStation ha mostrado continuamente preocupación sobre si Microsoft mantendrá Call of Duty en Xbox Game Pass y no en PlayStation Plus. Sin embargo, Microsoft le ofreció a Sony el pasado mes de diciembre un contrato de 10 años para mantener este título en PlayStation.

En cualquier caso, Microsoft también incluyó en su respuesta a la CMA, que le ofreció a Sony proporcionar "la paridad en la fecha de lanzamiento, el contenido, las funciones, las actualizaciones, la calidad y la jugabilidad con la plataforma de Xbox". Por su parte, la CMA debe tomar una decisión sobre el acuerdo de compra antes del 26 de abril de este año.

