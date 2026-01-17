Sophia, la enciclopedia humana de la RAI, "nacida después de Grokipedia"

Este nuevo proyecto multimedios, en colaboración con RAIPlay y RAIPlay Sound, se presentó esta mañana en Roma.

Consiste en una colección de vídeos cortos de 5 a 7 minutos en los que presentadores, expertos y colaboradores de radio debatirán algunos términos relacionados con los temas que abordan. Desde la filosofía hasta la ciencia, pasando por la literatura, el teatro, el cine, la música, la economía y la poesía.

El primer contenido se lanzará el 2 de febrero y se añadirán tres más cada semana en RAIPlay, RAIPlay Sound y en las redes sociales. "Es un producto que parece antiguo, pero profundamente moderno", explicó Elena Capparelli, directora de RAIPlay y RAIPlay Sound. "Llevamos años persiguiendo la idea de animar a la audiencia más fiel de todas las comunidades RAI (y profundamente arraigada en una forma particular de experimentar el contenido), concretamente Radio 3, a salir de su zona de confort. También esperamos que, de esta manera, los programas que nos encantan puedan convertirse en algo más y atraer la atención de nuevas audiencias", dijo Capparelli.

La idea nació "cuando Elon Musk lanzó Grokipedia", explicó Simona Sala, directora de RAI Radio 3. "Quizás parecíamos un poco como David contra Goliat, pero pensamos en la valiosa riqueza de contenido que Radio 3 tiene sobre los temas que siempre ha tratado, lo que nos hace fuertes. En resumen, en lugar de un algoritmo, decidimos ponerle cara", amplió. Y todo "hecho en casa, a muy bajo costo", subrayó.

Al elegir la palabra para describir 'Sophia', la curadora Sara Sanzi eligió "intuición" porque esta serie de productos "nos permite ver las cosas que tenemos ante nuestros ojos a través de una lógica e interpretación que las hace parecer nuevas, vivas. Buscamos esto en las personas que involucramos en este proyecto: una perspectiva que pudiera re-narrar y reorganizar un conocimiento que, desde la llegada de Internet, se ha vuelto ilimitado, accesible para todos, pero también vulnerable a la mistificación".

Entre los participantes del proyecto se encuentran Francesca Buoninconti, Michele Dall'Ongaro, Stefano Feltri, Florinda Fiamma, Ilaria Gaspari, Vittorio Lingiardi, Piero Martin, Marco Motta, Michela Ponzani y Susanna Tartaro. También estará presente Pietro Del Sold…, quien protagonizará el primero de una serie de eventos en vivo que enriquecerán 'Sophia', programado para el 14 de febrero en la Sala A de Via Asiago.

"Seremos dos músicos y yo", dijo.

"Todo está en preparación. Hablaré sobre los temas del amor, la posesión y el eros, que hoy en día no es solo un asunto íntimo. Todo esto estará profundamente entrelazado con las melodías, que son protagonistas junto con las letras", detalló Sanzi.

El objetivo es organizar una lectura de este tipo al menos una vez al mes.