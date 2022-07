Soprano ofendida por "blackface" se retira de ópera italiana

ARCHIVO - La soprano estadounidense Angel Blue canta durante un ensayo de "Fire Shut Up in My Bones" en la Ópera Metropolitana de Nueva York, el 24 de septiembre de 2021. Angel Blue anunció el sábado 16 de julio de 2022 que no participará en una ópera en Italia programada para finales de ese mes porque se usó “blackface” _una forma de maquillarse que estereotipa a las personas de raza negra_ en la puesta en escena de otra obra este verano en el mismo escenario. (AP Foto/Jason DeCrow, archivo)