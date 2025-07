Sordo (CCOO) y Álvarez (UGT) califican el caso “Montoro” de corrupción “plus ultra”.

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - Los secretarios generales de CCOO y de UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han calificado el caso 'Montoro' de corrupción "plus ultra" y han criticado que "quien tiene poder y dinero, si puede, se compra el BOE". "Ya no estamos hablando solo de una acción en la que alguien incumple la ley y se lleva el dinero. Estamos hablando del intento de apropiarse de los contenidos del Boletín Oficial del Estado de una forma descarnada por parte del poder económico. Y si esto es así, es un escándalo de poder", ha recalcado Sordo en declaraciones a los medios previas a una asamblea de delegados para defender la reducción de jornada. El exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, está siendo investigado por presuntamente aprovecharse de su cargo para aprobar diversas leyes que beneficiaban a empresas de gases industriales y energéticas que eran clientes de un despacho de abogados --Equipo Económico (EE)-- que había fundado el ministro antes de entrar al Gobierno. Sobre la cuestión, Sordo ha asegurado que, si esto se confirma, será un escándalo de poder de "primera magnitud". "Da la impresión de que hay quien ha pensado que esto de la democracia no va con ellos", ha lamentado. Para Pepe Álvarez, independientemente de la sentencia, hay cosas que "ya están demostradas" en este proceso y ha pedido "medidas drásticas" para que las administraciones públicas tengan un comportamiento "honesto y decente". "Esto es corrupción, pero, sobre todo, es estafa, porque quien tiene la obligación de preservar una institución como es la Agencia Tributaria para los ciudadanos, es el que se encargaba de cambiar las normas, de cambiar de sitio a los funcionarios públicos para, mientras tanto, desde su despacho o desde su ex-despacho, poder perpetrar lo que parece que, sin lugar a dudas, será uno de los escándalos políticos más graves", ha expuesto.