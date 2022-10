Sordo (CCOO) y Álvarez (UGT) no ponen "ningún límite" a las movilizaciones si la CEOE no negocia los salarios

Los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, han advertido este lunes de que las movilizaciones sindicales para lograr una subida de los salarios en España no tendrán "ningún límite" si la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) no vuelve a la mesa de negociación con nuevas propuestas.

"No renunciamos a ningún escenario de movilización", ha declarado Sordo antes de una asamblea en València para presentar la campaña de movilizaciones de ambos sindicatos bajo el lema 'Salario o conflicto', a una semana de la gran protesta prevista el próximo 3 de noviembre en Madrid.

Respecto a la posibilidad de realizar movilizaciones similares a las de Francia, Álvarez ha defendido que el único límite es la voluntad de los trabajadores, aunque ha remarcado que en el país vecino gran parte de los conflictos estaban protagonizados por funcionarios y en España hay un acuerdo para subir sus sueldos en 2023.

En cualquier caso, CCOO y UGT quieren visibilizar en la calle la necesidad de un aumento salarial acorde a la inflación, que aunque no esté en el mismo porcentaje sí contemple subidas "razonables" y cláusulas de revisión tanto para 2022 como para 2023 y 2024. Es algo que se está logrando en convenios sectoriales de varias provincias tras las movilizaciones de los trabajadores, por lo que no entienden que la CEOE no contemple estas condiciones en general.

"Hemos sido y somos flexibles, pero la clave es que los salarios no pueden perder poder adquisitivo", ha recalcado Álvarez, ya que de lo contrario "será imposible reactivar el consumo interno". Ha puesto como ejemplo las movilizaciones del sector del metal en Cádiz o Cantabria, donde "afortunadamente no se quemaron coches en las calles".

No descartan huelgas

"La apuesta de la CEOE es la recesión económica en España a medio plazo", ha añadido Sordo, advirtiendo de que si la patronal no mueve ficha, no dejarán de fomentar "el conflicto, la movilización y, llegado el caso, la huelga".

Los dirigentes sindicales han defendido que salir a la calle es la única opción para "romper" el tope del 2,5% de subida propuesto por la patronal, algo que consideran tanto insuficiente como "ridículo" después de meses de negociación bloqueada, y han avanzado que el 3 de noviembre no será el final de la campaña porque quieren seguir en 2023 ante los convenios que acaban en diciembre.

Asamblea de la ceoe

Por otro lado, tanto Sordo como Álvarez han descartado la posibilidad de que la posición de la CEOE se deba a la asamblea que celebrará el 23 de noviembre para renovar sus órganos de dirección.

El primero no ha querido entrar en sus procesos internos y el segundo lo ha achacado a que "se encuentran cómodos con los convenios bloqueados". "Solo si somos capaces de incomodarlos por la vía de la movilización, será posible cambiar su estrategia", ha insistido.

Europa Press