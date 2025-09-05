Sorín, Córdoba y Formiga: nuevos embajadores FIFA contra el racismo

El argentino Juan Pablo Sorín, el colombiano Iván Córdoba y la brasileña Formiga, tres figuras del fútbol sudamericano, se encuentran entre los 16 miembros del panel "Voces de los jugadores" formado por la FIFA para luchar contra el racismo en el fútbol, anunció la institución este viernes.

"Su papel es supervisar y acompañar las iniciativas" contra el racismo, "promover la educación a todos los niveles" del juego y "fomentar la reflexión en torno a nuevas ideas", según la FIFA.

Formado en el marco de una movilización más amplia contra el racismo lanzada el año pasado, este grupo también incluye a los franceses Blaise Matuidi, Mikaël Silvestre y Jessica Houara, al togolés Emmanuel Adebayor, a la sueca Lotta Schelin, al marfileño Didier Drogba y al liberiano George Weah, "capitán honorífico".

Estos 16 embajadores trabajarán "en la sensibilización de diferentes grupos", en particular los participantes en las "competiciones juveniles de la FIFA".

Durante su Congreso en Bangkok de mayo de 2024, la FIFA votó una estrategia de cinco ejes contra el racismo, que incluye, entre otras cosas, un endurecimiento de las sanciones, un procedimiento específico durante los partidos y el apoyo de su unidad de moderación a los procedimientos judiciales.

Entre otras medidas la multa máxima se ha elevado a US$6,27 millones (5,34 millones de euros), se estableció el "gesto antirracismo" (brazos cruzados) para señalar un incidente durante un partido dejando que el árbitro decida una interrupción, y el servicio de moderación "ha analizado más de 33 millones de publicaciones y comentarios" en las redes sociales desde el Mundial 2022 para "facilitar las acciones legales a nivel nacional".

cfe/pm/iga