Sorloth se agiganta ante Brujas; el Inter empequeñece ante Bodo/Glimt en Champions

Noche con protagonismo noruego en playoff de Champions este martes: Alexander Sorloth firmó un triplete en el 4-1 del Atlético de Madrid ante el Brujas, mientras que el modesto Bodo/Glimt dio la gran sorpresa al eliminar al vigente subcampeón, Inter de Milán (2-1)

En los otros dos partidos del día se cumplieron los pronósticos y avanzaron a octavos de final los dos favoritos, que habían ganado fuera de casa en la ida. El Newcastle venció 3-2 al Qarabag de Azerbaiyán (9-3 en el global de la eliminatoria) y el Bayer Leverkusen empató a cero ante Olympiakos (2-0 en el global)

- Gesta -

El Bodo/Glimt protagonizó este martes una de las grandes sorpresas de esta edición de la Champions al imponerse 2-1 al Inter de Milán en San Siro (3-1 en la ida) y certificar su boleto a la ronda de los 16 mejores

El modesto equipo noruego del Círculo polar ártico ha ganado desde el inicio de la competición al Manchester City y al Atlético de Madrid, además de al conjunto nerazzurro, finalista en 2025

Los noruegos Jens Hauge (58') y Håkon Evjen (72') marcaron para el Bodo, antes de que Alessandro Bastoni (76') recortase para el Inter

Los escandinavos continuarán su epopeya en esta Champions enfrentándose en octavos al Manchester City o al Sporting de Portugal

Cuatro veces campeón del campeonato noruego en los últimos años, y semifinalista de la última Europa League, el club de la ciudad de Bodo protagonizó una de las grandes gestas de esta Champions al eliminar al vigente subcampeón y actual líder de la Serie A italiana, un club con tres "Orejonas" en sus vitrinas

También llegaba con el rol de cenicienta el Brujas al Metropolitano, pero los belgas, que habían empatado a tres en la ida, nada pudieron ante la experiencia colchonera en Champions y el poderío de su delantero Alexander Sorloth

El Atlético deberá pelear ahora con un rival de mayor entidad, Liverpool o Tottenham, por un puesto en cuartos

El hombre del partido en el Metropolitano fue Alexander Sorloth, autor de un triplete, tres días después de marcar dos goles en la liga española ante el Espanyol

El delantero noruego suma 10 goles en 2026

"Sentía que (Sorloth) estaba bien, el otro día ya había entrado con el Brujas en el campo de ellos dando lo que el equipo necesita porque tiene cosas diferentes", analizó Diego Simeone a su delantero para la cadena Movistar al término del partido

En una rápida transición tras pase del arquero Jan Oblak, el corpulento atacante nórdico remató con la zurda desde dentro del área para adelantar al conjunto colchonero (23') con la colaboración del arquero belga Simon Mignolet

El equipo visitante respondió con un tanto de cabeza del ecuatoriano Joel Ordóñez casi desde la misma línea de gol (36') tras un córner peinado en el primer palo

Era el 19º gol encajado por el Atlético en sus diez partidos disputados en esta Liga de Campeones, habiendo tenido que recoger el balón de entre sus redes al menos una vez en todos ellos

Pero a la vuelta de vestuarios, los hombres de Diego Simeone alejaron los temores y rompieron la igualada en la eliminatoria con un gol del centrocampista estadounidense Johnny Cardoso desde la media luna del área tras un rechace de la defensa (48')

- Newcastle y Leverkusen cumplen -

En la segunda parte saltó al terreno de juego el delantero francés Antoine Griezmann, máximo goleador de la historia del club madrileño, quien se halla en conversaciones para fichar por el Orlando City de la MLS, según diversas fuentes

Por sus botas pasó el tercer gol, tras una triangulación con el nigeriano Ademola Lookman, quien cedió dentro del área para Sorloth, que no perdonó (76'), antes de sellar el triplete al rematar dentro del área con la diestra un centro de Matteo Ruggeri al minuto 87

El Bayer Leverkusen no pasó apuros en Alemania después de su victoria lograda en El Pireo ante Olympiakos en la ida (2-0). En octavos podrían enfrentarse al Bayern de Múnich, o al Arsenal

Y el Newcastle también ganó en la vuelta a un Qarabag que ofreció en St. James' Park más oposición que en la ida en casa, con un gol del colombiano Camilo Durán. El club del norte de Inglaterra se enfrentará a Chelsea o FC Barcelona en octavos