Sorprendidos pero no impactados, Steelers se preparan para la vida sin Mike Tomlin

PITTSBURGH (AP) — Art Rooney II percibió que Mike Tomlin podría estar listo para un cambio. Diecinueve años haciendo el mismo trabajo es mucho tiempo, y más aún bajo el intenso foco de atención que conlleva ser el entrenador en jefe de los Steelers de Pittsburgh.

Así que el martes, cuando Tomlin entró en su oficina y le dijo a su jefe de mucho tiempo que renunciaba después de una carrera en gran medida exitosa que incluyó una victoria en el Super Bowl, una aparición en otro y 19 temporadas consecutivas sin marca perdedora, Rooney no se sorprendió.

“Él fue bastante claro sobre cuáles eran sus intenciones”, dijo Rooney el miércoles mientras los Steelers comenzaban el proceso de contratar apenas a su cuarto entrenador en jefe desde 1969. “Tuvimos una gran conversación, y entendí dónde estaba él”.

Rooney describió el impulso detrás de la decisión de Tomlin como “más relacionado con la familia que con el fútbol americano” y enfatizó que el equipo estaba “ciertamente dispuesto a intentarlo de nuevo el próximo año con Mike”.

Tomlin tuvo un récord de 193-114-2 en Pittsburgh, empatado con el miembro del Salón de la Fama Chuck Noll con la novena mayor cantidad de victorias en temporada regular en la historia de la NFL. Tomlin llegó a Pittsburgh en enero de 2007 como un coordinador defensivo relativamente desconocido de 34 años.

Se fue como el entrenador en jefe con más años de servicio en los principales deportes profesionales de América del Norte, con un currículum que recibirá una fuerte consideración para el Salón de la Fama por sí mismo, incluso si nunca vuelve a entrenar.

Se desconoce si eso sucederá, aunque Rooney dijo que entendía que Tomlin no tiene la intención de dirigir en 2026. Un futuro como analista en la televisión podría estar en el horizonte, incluso si sólo sirve como un respiro antes de que el estratega de 53 años y con tres hijos regrese a la línea lateral.

Rooney no intentó disuadir a Tomlin de su decisión. Dijo en cambio que el club está “agradecido” por la forma en que se condujo tanto dentro como fuera del campo durante lo que Rooney describió como una “era ganadora” para una de las franquicias más visibles de la NFL.

Esa era, sin embargo, terminó con los Steelers en un bache. Su derrota por 30-6 ante Houston en la primera ronda de los playoffs el lunes por la noche marcó la sexta aparición consecutiva de Pittsburgh en postemporada que termina en un solo partido, todas ellas por diferencia de múltiples anotaciones.

“No puedo explicar la historia más reciente allí”, dijo Rooney. “Es difícil de explicar, dado el historial general. Es frustrante para todos nosotros, principalmente para Mike”.

Los fanáticos dentro del Acrisure Stadium no dudaron en expresar su descontento en ocasiones esta temporada, al corear “¡Despidan a Tomlin!” en múltiples ocasiones, incluso en los minutos finales contra los Texans.

Cuando se le preguntó si esos fracasos en los playoffs influyeron en la decisión de Tomlin de alejarse, Rooney se mostró evasivo. También se negó a entrar en detalles sobre lo que podría suceder si Tomlin quisiera volver a entrenar en 2027. Tomlin se fue mientras aún estaba bajo contrato por dos años más.

El club retenía la opción para extender el contrato en 2027.

Durante las raras ocasiones en que los Steelers se han encontrado a la caza de un entrenador en jefe, a menudo han buscado un cierto tipo. Noll, Tomlin y Bill Cowher eran todos coordinadores defensivos treintañeros cuando Pittsburgh los sacó de la relativa oscuridad. Todos se fueron con al menos un anillo de Super Bowl.

Es demasiado pronto en el proceso para que el club comience a reducir el grupo de candidatos para un trabajo que se perfila como uno de los más codiciados de las nueve vacantes actuales de entrenador en jefe en la NFL, considerando el historial de la familia Rooney, de dar a los entrenadores tiempo suficiente para encontrar su camino.

“¿Puedo inscribirme para otro Chuck Noll, un nuevo Bill Cowher o Mike Tomlin o alguien que sintamos que encaja en ese molde? (Eso) sería genial”, dijo Rooney.

Rooney prácticamente descartó a cualquiera del personal que Tomlin dejó atrás, incluido el coordinador ofensivo Arthur Smith, quien ha sido contactado por Tennessee sobre su propia vacante. Así, ninguno sería candidato para asumir el cargo de entrenador en jefe en Pittsburgh, aunque es posible que puedan tener la oportunidad de quedarse en alguna función si se adaptan al nuevo contratado.

Quienquiera que asuma el cargo recibirá el mismo mandato: “el estándar es el estándar”. Tomlin lo abrazó, aunque llevó a rendimientos decrecientes en sus últimos años.

“Habrá cambios, y todos tendremos que sentirnos cómodos con los planes”, dijo Rooney. “Ya sea que lo llames una 'reconstrucción' o no. No me gusta mucho esa palabra. Intentaremos competir desde el primer día si podemos”.

Ese plan parece poco probable que incluya a Aaron Rodgers. El jugador de 42 años que ayudó a guiar a los Steelers al título de la División Norte de la Conferencia Americana será agente libre en marzo y dejó claro desde su llegada en junio del año pasado que la presencia de Tomlin fue la principal razón por la que firmó, una idea que Rooney repitió el miércoles.

Rooney se negó a poner un plazo para una posible contratación, aunque espera que sea antes del NFL Combine a finales de febrero. Los Steelers tienen la 21ra selección en el draft, que estarán organizando por primera vez.

El club ha señalado durante mucho tiempo el draft como una oportunidad para seleccionar a su próximo quarterback franquicia, algo que ha resultado esquivo desde el retiro de Ben Roethlisberger en enero de 2022. La discusión sobre los mariscales de campo “será importante” cuando Rooney y el gerente general Omar Khan se reúnan con los candidatos potenciales.

Cualquiera que sea la combinación de mariscal de campo/entrenador que pise el campo en el Acrisure Stadium el próximo otoño tendrá la tarea de ayudar a la franquicia a salir de una década de purgatorio en la que ha sido buena pero no lo suficientemente buena.

Y tendrá que hacerlo rápidamente.

“No voy a decir, 'Bueno, vamos a tomarnos un par de años para resolver esto, y luego intentaremos competir'”, dijo Rooney. “Así que creo que intentas cada año. Algunos años tienes los caballos para realmente llegar allí, algunos años no. Pero lo intentas”.

