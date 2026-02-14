Sorpresa mayúscula en patinaje artístico: Shaidorov gana el oro tras colapso de Malinin

CORTINA D'AMPEZZO, Italia (AP) — La coronación de Ilia Malinin como campeón olímpico tendrá que esperar.

El patinador artístico de Estados Unidos tropezó dos veces durante una actuación inusualmente desprolija en el programa libre masculino, lo que abrió la puerta para que el kazajo Mikhail Shaidorov conquistara el viernes un sorprendente oro en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina.

Apodado el “Dios del cuádruple”, Malinin llegó a la última noche de competencia con una cómoda ventaja de más de 5 puntos y parecía estar en buena forma después de que varios aspirantes que salieron antes que él evidenciaron dificultades.

Malinin, de 21 años, no fue inmune a los errores. El bicampeón mundial, que llegaba tras ganar 14 eventos consecutivos, abortó un salto previsto al inicio de su programa y más tarde se cayó dos veces.

Shaidorov terminó con 291,58 puntos, la mejor marca de su carrera, para darle a su país su primera medalla de oro en los Juegos de Invierno, mientras que Yuma Kagiyama obtuvo su segunda plata olímpica consecutiva y su compatriota japonés Shun Sato se llevó el bronce.

Totsuka vuela hacia el oro en el halfpipe masculino

Yuto Totsuka llegó a los Juegos Olímpicos como el snowboarder mejor clasificado del mundo en halfpipe masculino. Se irá con la medalla de oro para demostrarlo.

El astro japonés se elevó hacia la victoria en la final, superando por poco al cinco veces olímpico Scotty James en la final en Livigno. El descenso decisivo de Totsuka incluyó saltos consecutivos con tres volteretas completas y le redituó una puntuación de 95, la mejor de la noche.

James, de 31 años y cuatro veces campeón mundial, perseguía el oro olímpico que se le ha escapado. Tuvo dos oportunidades para superar a Totsuka. No logró alcanzarlo.

Registró 93,50 en su segunda bajada. Su tercer y último intento terminó cuando perdió el equilibrio cerca de la parte baja. James se sentó sobre la nieve durante varios segundos con sus guantes en las manos.

El japonés Ryusei Yamada ganó la medalla de bronce. Japón ha conseguido seis preseas en snowboard hasta ahora.

Weston se desliza hacia el oro en skeleton

La racha de dominio de Matt Weston en el skeleton ahora incluye el oro olímpico.

El británico de 28 años dominó durante dos días en el centro de deslizamiento de Cortina. Su tiempo combinado de 3 minutos, 43,33 segundos fue casi un segundo completo mejor que el del medallista de plata Axel Jungk, de Alemania, quien registró 3:44,21.

Christopher Grotheer, quien ganó en Beijing hace cuatro años, se quedó con el bronce.

Weston se ha adueñado del deporte desde que terminó 15º en Beijing. Llegó a Italia tras haber ganado 15 de 34 carreras de la Copa del Mundo en las que participó y subirse al podio unas asombrosas 28 veces. Lloró después de convertirse en el primer campeón olímpico británico de skeleton masculino.

El ucraniano Vladyslav Heraskevych fue descalificado de la prueba antes de que comenzara debido a su insistencia en usar un casco que rendía homenaje a más de 20 entrenadores y atletas de su país que murieron tras la invasión de Rusia hace cuatro años. La apelación de Heraskevych fue rechazada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) el viernes, después de una audiencia en Milán.

Adolescente Jilek corre hacia el oro en los 10.000 metros

El patinador checo de velocidad Metodej Jilek es campeón olímpico antes de cumplir 20 años.

El joven de 19 años dejó atrás síntomas de resfriado para completar los 10.000 metros en 12 minutos, 33,43 segundos. El polaco Vladimir Semirunniy ganó la plata, pero quedó muy atrás al terminar a más de 5,5 segundos.

Jorrit Bergsma, con 40 años, más del doble de la edad de Jilek, obtuvo el bronce doce años después de ganar el oro en Sochi.

Historia para Klaebo

Johannes Hoesflot Klaebo insiste en que la carrera de 10 kilómetros es la distancia que más le cuesta, porque lo obliga a competir contra el reloj y no contra otro rival.

El viernes no lo pareció.

El astro noruego de 29 años hizo su característico remate final para ganar la prueba con salida por intervalos. Su tiempo de 20 minutos, 36,2 segundos le dio la octava medalla de oro de su carrera, igualando a sus compatriotas Marit Bjoergen, Bjoern Daehlie y Ole Einar Bjoerndalen como los máximos ganadores de oro en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno.

La marca histórica podría pronto quedar solo en manos de Klaebo. Está previsto que compita tres veces más en el Estadio de Esquí de Fondo de Tesero.

En un día cálido que dejó a algunos esquiadores compitiendo sólo con sus pantalones de tirantes, Klaebo se administró en la primera mitad de la carrera antes de acelerar al final. El resultado fue su tercer oro desde su llegada a Italia, y una pequeña señal del desgaste que le está pasando factura.

Klaebo se dejó caer sobre la nieve poco después de cruzar la meta.

“Es un día especial", afirmó. "Esto significa mucho, sin duda... Me faltan las palabras”.

Más medallas, pero no más confesiones, para Laegreid

El biatleta noruego Strula Holm Laegreid sumó una segunda medalla de bronce en cuatro días al subir al podio en el sprint.

Esta vez, Laegreid optó por no compartir detalles de su vida personal con el mundo. El martes, cuando ganó el bronce en la prueba individual de 20 kilómetros, hizo una impactante confesión personal que eclipsó la victoria en esa prueba por parte de su compatriota Johan-Olav Botn.

Laegreid se disculpó después.

Luego que las repercusiones de su revelación se convirtieron en una de las historias más comentadas durante la primera semana de los Juegos, Laegreid intentó agachar la cabeza y simplemente volver al trabajo.

Laegreid, que terminó a 15,9 segundos del medallista de oro Fillon Maillet, de Francia, señaló: “Intenté hacer biatlón y solo me concentro en lo correcto, en el momento correcto. Concentrarme en el esquí y el recorrido. Concentrarme en el tiro en el campo de tiro, y dio resultado”.

Baff gana el oro para Australia en snowboardcross

La snowboarder Josie Baff le dio a Australia su segunda medalla de oro de los Juegos al imponerse con autoridad en el snowboardcross femenino.

Baff, de 23 años y que terminó en un lejano 18º lugar en Beijing hace cuatro años, superó en la meta a la checa Eva Adamczykova y a la italiana Michela Moioli. Baff, campeona mundial juvenil de 2020, es actualmente la segunda corredora del mundo en el ranking.

Cooper Woods consiguió el primer oro de Australia en Italia al triunfar en los baches masculinos a principios de esta semana.

