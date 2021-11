Sorrentino dice que hacer una película personal le ayudó a lidiar con tragedia familiar

Por Hanna Rantala

29 nov (Reuters) - El director italiano Paolo Sorrentino afirma que le sirvió de ayuda hacer "Fue la mano de Dios", una película ambientada en el Nápoles de los años 80 que lleva a la pantalla su propia tragedia familiar.

Sorrentino, conocido por "La gran belleza" y la serie "The Young Pope", cuenta cómo cuando tenía 17 años fue a un partido de fútbol la noche en que sus padres murieron intoxicados por monóxido de carbono.

"Hacer la película puede haber sido útil, porque una cosa es (...) enfrentarse a los recuerdos dolorosos por uno mismo y otra compartirlos con tanta gente, algo que no puedes evitar cuando decides hacer una película sobre ello", dijo Sorrentino a Reuters.

"Te hace centrarte en las cosas prácticas, tienes que ocuparte de cuestiones concretas como las luces, el sonido y el maquillaje de los actores y quizá eso ayude luego a restar importancia a esos monstruos que parecen paralizantes en la vida de uno".

El título de la película hace referencia a la descripción que hizo el fallecido futbolista argentino Diego Maradona de su famoso gol contra Inglaterra en el Mundial de 1986.

Maradona, fallecido el año pasado, fichó por el Napoli a mediados de la década de 1980 y jugó la noche que Sorrentino fue al estadio. "Era un gran sueño para mí mostrarle mi película, pero no pudo ser", señaló.

A pesar de abordar la tragedia, Sorrentino salpica su película con humor. "Muchas de las cosas cómicas de la película son reales porque, afortunadamente, muchos miembros de mi familia eran graciosos, o al menos para mí lo parecían cuando era un niño", dijo.

Su colaborador de toda la vida Toni Servillo interpreta al padre de Sorrentino, mientras que el debutante Filippo Scotti interpreta a su yo más joven.

"Todavía me pregunto cómo sucedió", dijo Scotti. "Me dieron el papel y hasta le pregunté (a Sorrentino) '¿estás seguro?', pero luego me encomendé a él y él también confió en mí".

"Fue la mano de Dios" se estrenará en algunas salas de cine a principios de diciembre, antes ser estar disponible vía streaming en Netflix el 15 de diciembre.